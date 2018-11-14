Как открыть юрлицо в Беларуси

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Выбор формы юридического лица

Коммерческие предприятия в статусе юридического лица разделяются на несколько типов, каждый из которых выгоден для определенных ситуаций.

Чтобы правильно выбрать тип будущего юрлица нужно ответить себе на несколько вопросов:

Кто желает открыть бизнес? Кто является владельцем первоначального капитала? Один человек или несколько? Желают ли владельцы капитала получать от него доход? Хотят ли все владельцы капитала влиять на развитие бизнеса?

Если бизнес начинает один человек, и он же является владельцем первоначального капитала, то правильнее всего открывать унитарное предприятие: например, УП или ЧУП.

Если владельцев капитала несколько, но только один из них желает заниматься бизнесом, а все остальные хотят только получить доход от капитала, то появляется выбор:

1 вариант – один из владельцев открывает унитарное предприятие, а все остальные просто дают ему деньги взаймы. Если есть намерение получать выгоду, то под проценты. После этого они не имеют в будущем бизнесе ни доли, ни ответственности, только обязательства вернуть заемные средства

2 вариант – все становятся совладельцами бизнеса и учредителями хозяйственного общества.

Хозяйственные общества – это:

общества с ограниченной ответственностью – ООО;

с дополнительной ответственностью – ОДО;

открытые и закрытые акционерные общества – ОАО и ЗАО и пр.

Учредители хозяйственного общества получают право влиять на его работу, нанимать директора, получать доход от прибыли общества.

С 2016 года в Беларуси возможно создание ООО или ОДО с одним учредителем. Эта информация будет полезна для тех, кто в перспективе пожелает привлечь в общество других участников или разделить имущество юридического лица.

ООО (ОДО) с одним участником отличается от УП тем, что унитарное предприятие не владеет имуществом, но только распоряжается им, а хозяйственное общество владеет.

Еще одна форма коммерческого предприятия – кооператив. Его особенность в том, что все учредители обязаны быть еще и работниками кооператива.

Наиболее сложная форма объединения капиталов – акционерное общество. Бизнес редко начинается сразу с АО, потому дальше рассматривать их здесь мы не станем.

Кто может быть учредителем юрлица?

Учредителями могут быть граждане Беларуси и иностранцы. Учредитель юридического лица должен обладать полной дееспособностью (в РБ ее автоматически получают граждане старше 18 лет).

Не имеют права быть учредителями:

Те, кому это запрещено судом.

Учредители и руководители юрлиц, находящихся в стадии банкротства и ликвидации.

Лица, имеющие непогашенные задолженности, возникшие по решению суда.

Бывшие учредители и руководители организаций, не погасивших задолженности перед бюджетом.

Этапы открытия юридического лица

Создание юридического лица – многоступенчатый законодательно регламентированный процесс. Назовем только главные обязательные его этапы.

Учредительное собрание и принятие устава

Учредитель унитарного предприятия может принять решение о регистрации юридического лица ни с кем не советуясь. Он просто составляет Устав, в котором прописаны важные аспекты создания и будущей работы предприятия:

название;

направления деятельности;

размер уставного фонда;

порядок получения дохода;

юридический адрес;

информация о руководителе.

Несколько учредителей обычно регистрируют ООО или ОДО. Порядок их действий сложнее.

Проводится собрание учредителей на котором:

согласовывается план совместной деятельности;

распределяются обязанности учредителей;

определяется величина и порядок формирования уставного фонда (официального начального капитала) предприятия;

решается вопрос о проведении учредительного собрания.

Следующий этап – учредительное собрание. На нем:

утверждается устав общества;

назначаются органы управления обществом из числа учредителей.

Устав юрлица с несколькими учредителями (ООО, ОДО) отличается от устава унитарного предприятия разделами, в которых описываются:

полномочия учредителей (общие и каждого в отдельности);

их доли в совокупном капитале;

коллегиальная работа: проведение собраний, голосования и др.;

порядок распределения прибыли между участниками.

Обычный устав юридического лица это многостраничный документ, в котором все разделы и положения основаны на каких-то законодательных нормах, чаще всего из Гражданского кодекса.

Надежнее всего не изобретать собственный устав предприятия, но взять уже проверенный юристами образец.

Такие образцы можно бесплатно скачать в интернете или позаимствовать у зарегистрированных предприятий аналогичного типа.

Выбор названия.

Название будущей фирмы определяется ее владельцами. Единственное ограничение – не должно быть другого предприятия с таким же наименованием.

В наименовании унитарного предприятия должно быть указание на характер его деятельности. Пример: ЧТУП – частное торговое унитарное предприятие.

Название фирмы согласовывается и утверждается в управлениях юстиции облисполкомов и некоторыми другими органами, точный список которых можно найти на сайте Минюста.

Для утверждения названия нужно подать в соответствующий орган:

заявление с просьбой согласовать определенное наименование юридического лица;

документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Оба документа подаются в регистрирующий орган лично или по электронной почте. При личном обращении название регистрируется в течение дня.

Определение юридического адреса

Такой адрес обязателен для любого юридического лица. Однако требования к нему в последние годы заметно смягчились.

унитарное предприятие разрешается регистрировать по месту прописки владельца;

адреса других хозяйственных обществ регистрировать в жилом фонде нельзя.

Здесь можно дать один практический совет – лучше всего иметь не формальный, а реальный юридический адрес, где будет отопление, свет, стол, стул и место для документов. Это полезно при проверках и других случаях общения с государственными органами.

Еще не зарегистрированная организация не может заключить договор с владельцем помещения под юридический адрес, но получает от него гарантийное письмо, которое потом предоставляется в регистрирующий орган.