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Как открыть юрлицо в Беларуси
Выбор формы юридического лица
Коммерческие предприятия в статусе юридического лица разделяются на несколько типов, каждый из которых выгоден для определенных ситуаций.
Чтобы правильно выбрать тип будущего юрлица нужно ответить себе на несколько вопросов:
Если бизнес начинает один человек, и он же является владельцем первоначального капитала, то правильнее всего открывать унитарное предприятие: например, УП или ЧУП.
Если владельцев капитала несколько, но только один из них желает заниматься бизнесом, а все остальные хотят только получить доход от капитала, то появляется выбор:
1 вариант – один из владельцев открывает унитарное предприятие, а все остальные просто дают ему деньги взаймы. Если есть намерение получать выгоду, то под проценты. После этого они не имеют в будущем бизнесе ни доли, ни ответственности, только обязательства вернуть заемные средства
2 вариант – все становятся совладельцами бизнеса и учредителями хозяйственного общества.
Хозяйственные общества – это:
Учредители хозяйственного общества получают право влиять на его работу, нанимать директора, получать доход от прибыли общества.
С 2016 года в Беларуси возможно создание ООО или ОДО с одним учредителем. Эта информация будет полезна для тех, кто в перспективе пожелает привлечь в общество других участников или разделить имущество юридического лица.
ООО (ОДО) с одним участником отличается от УП тем, что унитарное предприятие не владеет имуществом, но только распоряжается им, а хозяйственное общество владеет.
Еще одна форма коммерческого предприятия – кооператив. Его особенность в том, что все учредители обязаны быть еще и работниками кооператива.
Наиболее сложная форма объединения капиталов – акционерное общество. Бизнес редко начинается сразу с АО, потому дальше рассматривать их здесь мы не станем.
Кто может быть учредителем юрлица?
Учредителями могут быть граждане Беларуси и иностранцы. Учредитель юридического лица должен обладать полной дееспособностью (в РБ ее автоматически получают граждане старше 18 лет).
Не имеют права быть учредителями:
Этапы открытия юридического лица
Создание юридического лица – многоступенчатый законодательно регламентированный процесс. Назовем только главные обязательные его этапы.
Учредитель унитарного предприятия может принять решение о регистрации юридического лица ни с кем не советуясь. Он просто составляет Устав, в котором прописаны важные аспекты создания и будущей работы предприятия:
Несколько учредителей обычно регистрируют ООО или ОДО. Порядок их действий сложнее.
Проводится собрание учредителей на котором:
Следующий этап – учредительное собрание. На нем:
Устав юрлица с несколькими учредителями (ООО, ОДО) отличается от устава унитарного предприятия разделами, в которых описываются:
Обычный устав юридического лица это многостраничный документ, в котором все разделы и положения основаны на каких-то законодательных нормах, чаще всего из Гражданского кодекса.
Надежнее всего не изобретать собственный устав предприятия, но взять уже проверенный юристами образец.
Такие образцы можно бесплатно скачать в интернете или позаимствовать у зарегистрированных предприятий аналогичного типа.
Название будущей фирмы определяется ее владельцами. Единственное ограничение – не должно быть другого предприятия с таким же наименованием.
В наименовании унитарного предприятия должно быть указание на характер его деятельности. Пример: ЧТУП – частное торговое унитарное предприятие.
Название фирмы согласовывается и утверждается в управлениях юстиции облисполкомов и некоторыми другими органами, точный список которых можно найти на сайте Минюста.
Для утверждения названия нужно подать в соответствующий орган:
Оба документа подаются в регистрирующий орган лично или по электронной почте. При личном обращении название регистрируется в течение дня.
Такой адрес обязателен для любого юридического лица. Однако требования к нему в последние годы заметно смягчились.
Здесь можно дать один практический совет – лучше всего иметь не формальный, а реальный юридический адрес, где будет отопление, свет, стол, стул и место для документов. Это полезно при проверках и других случаях общения с государственными органами.
Еще не зарегистрированная организация не может заключить договор с владельцем помещения под юридический адрес, но получает от него гарантийное письмо, которое потом предоставляется в регистрирующий орган.
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Попробуем коротко и простыми словами описать, что и как нужно делать тем, кто собирается создать новое юридическое лицо в Беларуси.
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