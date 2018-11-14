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В Минске прошло заседание руководителей финансовых разведок СНГ
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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Специалисты говорили о том, как помешать финансированию терроризма, и делились опытом по выявлению площадок, которые занимаются отмыванием денег для террористических организаций.
Как считают эксперты, новое законодательство должно отражать современные реалии, в том числе электронные платежные системы и оборот
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Эксперты говорили о том, как помешать финансированию терроризма, и делились опытом выявления площадок, занимающихся отмыванием денег.
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