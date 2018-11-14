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В Минске прошло заседание руководителей финансовых разведок СНГ

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошло заседание руководителей и специалистов финансовых разведок СНГ, передает телеканал «МИР 24». 

Специалисты говорили о том, как помешать финансированию терроризма, и делились опытом по выявлению площадок, которые занимаются отмыванием денег для террористических организаций. 

«Сегодня идет доработка модельного закона «антиотмывочного», потому что появляются новые стандарты, новые требования. И основная наша задача – привести этот закон в соответствие с теми с национальными законами, которые есть, и наоборот, национальные законы привести в соответствие этому закону», – рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин.

Как считают эксперты, новое законодательство должно отражать современные реалии, в том числе электронные платежные системы и оборот криптовалюты



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Эксперты говорили о том, как помешать финансированию терроризма, и делились опытом выявления площадок, занимающихся отмыванием денег.
 
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