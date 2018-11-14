В Минске прошло заседание руководителей финансовых разведок СНГ

В Минске прошло заседание руководителей и специалистов финансовых разведок СНГ, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты говорили о том, как помешать финансированию терроризма, и делились опытом по выявлению площадок, которые занимаются отмыванием денег для террористических организаций.

«Сегодня идет доработка модельного закона «антиотмывочного», потому что появляются новые стандарты, новые требования. И основная наша задача – привести этот закон в соответствие с теми с национальными законами, которые есть, и наоборот, национальные законы привести в соответствие этому закону», – рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин.