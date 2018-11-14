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Стал классиком при жизни: в Минске простились с Игорем Лученком

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске простились с народным артистом Беларуси и СССР Игорем Лученком. «Полька белорусская», «Алеся» и другие – его песни вошли в репертуар Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, «Песняров» и «Сябров». 

Прощание состоялось в Доме офицеров. Здесь часто проходили творческие вечера композитора. Отдать дань памяти человеку, на песнях которого выросло несколько поколений, пришли почитатели его таланта, политики и известные белорусские артисты. 

«Для Беларуси это номер один. Если взять всю историю белорусской песни, вы больше не назовете такую глобальную личность», – сказал композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок.

«Ушел классик, великий белорусский композитор, который открыл для всего Советского Союза такое уникальное явление, как белорусская эстрада – уникальная, мелодичная, самобытная. Человек, который очень тонким музыкальным языком смог показать красоту произведений наших классиков», – заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. 

«Иметь в репертуаре настоящие песни, музыку, пронизанную светом, лирикой, душой. Песни, которые восславляют нашу страну и проникают в самую глубину души. Это огромное счастье. Эти песни будут жить. Они будут передаваться из поколения в поколение», – отметила певица, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

В начале ноября композитор перенес инсульт. Все это время он находился в искусственной коме. Игорь Михайлович ушел из жизни на 81 году.

Игоря Лученка похоронили на Аллее звезд Восточного кладбища Минска. Слова соболезнования родным и близким композитора направил президент Александр Лукашенко. 



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Теги: Минск
 
 
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«Полька белорусская», «Алеся» и другие – его песни вошли в репертуар Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, «Песняров» и «Сябров».
 
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