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«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

15.11.2018 00:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 ноября состоится первая отправка в войска новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего ряды Вооруженных Сил страны в течение двух недель пополнят около 10 тысяч молодых парней. С каким настроением идут служить нынешние призывники? Ответ в материале корреспондента Анастасии Аласании.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Максим – профессиональный лыжник. И снег, который выпал в Городке только сегодня, считает хорошим знаком на пути в армейскую жизнь. Провожают будущего воина крылатой пехоты всей семьей. У мамы же под крылом остаются два младших брата и сестра.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Максим Семенов, призывник:
Учился в училище олимпийского резерва. Лыжами занимался четыре года, кандидат в мастера спорта. Когда я сказал в призывной комиссии, они сказали, вот это хорошо, поэтому тебя берем.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

День призывника – событие особенное в жизни настоящего мужчины. Это повод познакомиться с будущими сослуживцами, командирами. Попрощаться на время с матерями и коллегами по работе. Кстати, в Городке есть хорошая традиция: дарить подарки будущим солдатам от предприятий, где они трудились до армии.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Олег Лучников, призывник:
Успел я поработать в Витебской государственной школе № 40, был программистом. Отправляют меня в Марьину Горку. Надеюсь, я смогу себя показать с лучшей стороны.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Ольга Люкшина, председатель профкома птицефабрики:
Птицефабрика «Городок» провожает сегодня шесть специалистов на воинскую службу. Конечно, для нас это потеря, потому что это специалисты практически со всех подразделений.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Александр Волков, военный комиссар Городокского района:
Военная служба – это школа мужества. Становление человека как гражданина, как мужчины. Здесь они приобретают новые человеческие качества: мужество, дисциплинированность.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Более 40 парней только из Городка пополнят ряды белорусской армии в ближайшие две недели. Тысячи – со всей страны. В то же время ребята, которые отслужили свой срок, прощаются с жизнью по уставу. Бойцы легендарной 103-й воздушно-десантной бригады – на площади Победы в Витебске.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Алексей Силивончик, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады:
Я отслужил год. Время прошло очень быстро на самом деле.  Но за этот год было очень много всевозможных событий – прыжки, боевая, огневая подготовка. То есть все время было интересно.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Быть десантником в северном регионе особенно почетно: Витебск с гордостью носит звание столицы крылатой пехоты. Не удивительно, что едва ли не каждый второй призывник мечтает покорять небо. И памятник десантнику, установленный в парке Победителей, тому подтверждение.

«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв

Анастасия Аласания, СТВ:
По задумке автора 3-метровый бронзовый боец только что совершил прыжок и тянет за стропы парашют. Единственный нюанс: в этот момент на голове у десантника должен быть специальный шлем. Но на этого красавца осознанно надели голубой берет, неизменный символ неба.
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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 15 ноября состоится первая отправка в войска новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего ряды Вооруженных Сил страны в...
 
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