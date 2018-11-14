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«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв
Новости Беларуси. 15 ноября состоится первая отправка в войска новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего ряды Вооруженных Сил страны в течение двух недель пополнят около 10 тысяч молодых парней. С каким настроением идут служить нынешние призывники? Ответ в материале корреспондента Анастасии Аласании.
Максим – профессиональный лыжник. И снег, который выпал в Городке только сегодня, считает хорошим знаком на пути в армейскую жизнь. Провожают будущего воина крылатой пехоты всей семьей. У мамы же под крылом остаются два младших брата и сестра.
Максим Семенов, призывник:
День призывника – событие особенное в жизни настоящего мужчины. Это повод познакомиться с будущими сослуживцами, командирами. Попрощаться на время с матерями и коллегами по работе. Кстати, в Городке есть хорошая традиция: дарить подарки будущим солдатам от предприятий, где они трудились до армии.
Олег Лучников, призывник:
Ольга Люкшина, председатель профкома птицефабрики:
Александр Волков, военный комиссар Городокского района:
Более 40 парней только из Городка пополнят ряды белорусской армии в ближайшие две недели. Тысячи – со всей страны. В то же время ребята, которые отслужили свой срок, прощаются с жизнью по уставу. Бойцы легендарной 103-й воздушно-десантной бригады – на площади Победы в Витебске.
Алексей Силивончик, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады:
Быть десантником в северном регионе особенно почетно: Витебск с гордостью носит звание столицы крылатой пехоты. Не удивительно, что едва ли не каждый второй призывник мечтает покорять небо. И памятник десантнику, установленный в парке Победителей, тому подтверждение.
Анастасия Аласания, СТВ:
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Новости Беларуси. 15 ноября состоится первая отправка в войска новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего ряды Вооруженных Сил страны в...
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