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В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой

15.11.2018 00:23 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Массовая эвакуация проходит в окрестностях итальянской Болоньи. Свои дома вынуждены покинуть около 7000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой

Причина – авиабомба времен Второй мировой войны, найденная недалеко от города Пьяноро. Вес снаряда 52 килограмма. По словам экспертов, бомба сохранилась очень плохо и представляет опасность для населения.

Операция по обезвреживанию запланирована на 18 ноября. До этого времени территория в радиусе 1,5 километров от места находки будет оцеплена, а движение транспорта приостановлено.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Италии. Массовая эвакуация проходит в окрестностях итальянской Болоньи. Свои дома вынуждены покинуть около 7000 человек, сообщили в программе Новости «24...
 
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