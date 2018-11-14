|
Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста
Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: 13 ноября после суток
Новости по теме
‡агрузка...
«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв
В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой
Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста
Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз
Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости экономики за 14.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)