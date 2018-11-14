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Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста

15.11.2018 00:18 — Разное | СТВ  
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Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста

Напоминаем: 13 ноября после суток обмена ракетными ударами правительство Израиля приняло решение о перемирии. Палестинцы пошли на встречу и со вчерашнего вечера соблюдают соглашение. Жертвами ракетных обстрелов стали около 10 человек. Более 70 получили ранения.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Израиля. Таким образом чиновник выразил свое несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили в программе...
 
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