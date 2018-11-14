|
Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз
Новости Беларуси. Об этом 14 ноября заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка такого соглашения – это достаточно непростой процесс. На данный момент его прорабатывают в министерствах иностранных дел двух стран. О создании так называемого «мини-шенгена» говорят уже не один год. Когда проект будет запущен, это позволит гражданам третьих стран перемещаться в Союзном государстве по одной визе, которую они могут получить в Беларуси или в России. К слову, этот вопрос планируют внести в повестку Союзного Совмина, который пройдет в Бресте в начале декабря 2018 года.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Эксперты Союзного государства сегодня обсуждали и отмену роуминга на территории двух стран. Переговоры по этому вопросу в активной стадии, их решение озвучат в ближайшее время.
Что касается Союзного бюджета, ожидается, что в 2019 он превысит 7 миллиардов российских рублей. Этот финансовый документ еще поступит на согласование парламентариев. Окончательно его должны утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства, в состав которого входят президенты двух стран.
Новости по теме
Маршрут на 130 км короче: Минск и Санкт-Петербург свяжет новая автомагистраль. Комментарий Минтранса
Совет Федерации предложил ООН объявить всемирным мемориалом все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом
‡агрузка...
«Военная служба – это школа мужества»: в Беларуси завершается осенний призыв
В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой
Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста
Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз
Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска
Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца
«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП
Новости экономики за 14.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Об этом 14 ноября заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)