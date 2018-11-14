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Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз

15.11.2018 00:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Об этом 14 ноября заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз

Подготовка такого соглашения – это достаточно непростой процесс. На данный момент его прорабатывают в министерствах иностранных дел двух стран. О создании так называемого «мини-шенгена» говорят уже не один год. Когда проект будет запущен, это позволит гражданам третьих стран перемещаться в Союзном государстве по одной визе, которую они могут получить в Беларуси или в России. К слову, этот вопрос планируют внести в повестку Союзного Совмина, который пройдет в Бресте в начале декабря 2018 года.

Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
У нас есть очень серьезная тема – это соглашение по взаимному признанию виз. Она будет предметом обсуждения на группе высокого уровня и на Совете Министров. Министерства иностранных дел ведут очень интенсивную работу и, в общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать: сумеют ли они к Совету Министров или к концу года что-то нам предложить уже в готовом виде.

Беларусь и Россия завершают работу по взаимному признанию виз

Эксперты Союзного государства сегодня обсуждали и отмену роуминга на территории двух стран. Переговоры по этому вопросу в активной стадии, их решение озвучат в ближайшее время.

Что касается Союзного бюджета, ожидается, что в 2019 он превысит 7 миллиардов российских рублей. Этот финансовый документ еще поступит на согласование парламентариев. Окончательно его должны утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства, в состав которого входят президенты двух стран.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Об этом 14 ноября заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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