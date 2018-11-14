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С велодорожками, спортплощадками и мостом. Возле Брилевичей решили сделать два парка

15.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В районе Брилевичей и возле Студенческой деревни власти собрались обустроить зеленую зону, в связи с чем администрация Московского района проводит общественное обсуждение. Смотрите, что предлагают архитекторы.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Чурлениса и Каролинской. Сейчас тут располагается Студенческий парк, а через дорогу от него — неблагоустроенная зона.


Изображение: «Яндекс Карты»

Архитекторы предлагают сделать из этих зеленых участков нормальные парки для отдыха и занятий спортом. Как минимум тут могут появиться велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки, а также малые архитектурные формы. Кроме того, в парке со стороны улицы Гедройца предполагается строительство пешеходного моста через реку Лошицу. Вот так должна выглядеть эта территория:


Изображение с сайта администрации Московского района

Как видим, в планах властей также соединение улицы Чурлениса с улицей Наполеона Орды. В районе их пересечения сейчас идет строительство одного православного храма и планируется возведение второго.

Реализация этих проектных решений предполагает срок до 2023 года. Но это при условии, что на это будет финансирование.

Ознакомиться с проектом, а также выразить свое мнение можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в холле на первом этаже администрации Московского района с 19 ноября по 13 декабря.

Презентация проекта пройдет в актовом зале здания администрации Московского района 21 ноября в 18.00.

 
 
Ссылка на источник 63
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