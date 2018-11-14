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С велодорожками, спортплощадками и мостом. Возле Брилевичей решили сделать два парка
В районе Брилевичей и возле Студенческой деревни власти собрались обустроить зеленую зону, в связи с чем администрация Московского района проводит
Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Чурлениса и Каролинской. Сейчас тут располагается Студенческий парк, а через дорогу от него — неблагоустроенная зона.
Архитекторы предлагают сделать из этих зеленых участков нормальные парки для отдыха и занятий спортом. Как минимум тут могут появиться велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки, а также малые архитектурные формы. Кроме того, в парке со стороны улицы Гедройца предполагается строительство пешеходного моста через реку Лошицу. Вот так должна выглядеть эта территория:
Как видим, в планах властей также соединение улицы Чурлениса с улицей Наполеона Орды. В районе их пересечения сейчас идет строительство одного православного храма и планируется возведение второго.
Реализация этих проектных решений предполагает срок до 2023 года. Но это при условии, что на это будет финансирование.
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Смотрите, что предлагают архитекторы.
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