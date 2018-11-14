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Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства
15.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Так, лица, имеющие задолженности, будут оповещаться о начале исполнительного производства в отношении них посредством СМС. В ближайшем будущем с мобильными операторами начнется тесная работа по этому поводу. «Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства и, возможно, других каких-то исполнительных действий. Вопрос еще рассматривается», - отметил Коваленко.
На данный момент закон уже позволяет использовать мобильную связь, чтобы «достучаться до должника».
В белорусской столице стартовала международная практическая конференция «Развитие системы принудительного исполнения». Ее проводят по случаю 5-летия системы органов принудительного исполнения РБ. На повестке дня находятся актуальные вопросы в сфере исполнительного производства.
Белновости.
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