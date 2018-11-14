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Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства

15.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства
14 ноября главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко сообщил об одном нововведении.

Так, лица, имеющие задолженности, будут оповещаться о начале исполнительного производства в отношении них посредством СМС. В ближайшем будущем с мобильными операторами начнется тесная работа по этому поводу. «Должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства и, возможно, других каких-то исполнительных действий. Вопрос еще рассматривается», - отметил Коваленко.

На данный момент закон уже позволяет использовать мобильную связь, чтобы «достучаться до должника».

В белорусской столице стартовала международная практическая конференция «Развитие системы принудительного исполнения». Ее проводят по случаю 5-летия системы органов принудительного исполнения РБ. На повестке дня находятся актуальные вопросы в сфере исполнительного производства. 

 

Белновости.

 
 
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14 ноября главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко сообщил об одном нововведении.
 
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