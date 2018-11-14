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Первый этап акции «Не прожигай свою жизнь»

15.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В рамках первого этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники МЧС провели профилактические мероприятия на автостанции в г.Городке, на остановках и городском транспорте.

Представители МЧС организовали на автостанции города Городка профилактическое мероприятие, в ходе которого напоминали населению о соблюдении правил пожарной безопасности, а любителям табачного дыма спасатели разъясняли, какие опасности таит в себе эта пагубная привычка.

В целях осознания полученной информации проводили примеры трагических случаев, происшедших на территории района. Так, в первой декаде ноября, в д.Степановичи Межанского сельсовета произошел пожар, огонь которого кроме дома и построек унес за собой жизнь хозяина домовладения. Пожар в жилой комнате дома возник по причине неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде домовладельца. Всем участникам акции пожарные вручили тематическую нагладно-изобразительную продукцию.

Также вниманию посетителей автостанции, ожидающих свой рейс, были представлены профилактические видеоролики МЧС.Первый этап акции «Не прожигай свою жизнь»

 
 
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В рамках первого этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники МЧС провели профилактические мероприятия на автостанции в г.Городке, на...
 
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