Гродненщина синеокая. Лебеда. След Огинского, храм-крепость, чудо-родники

Река Лебеда – правый приток Немана. Ее колыбелью считается деревня Колечицы Щучинского района. Оттуда, разрезая гладь просторов, речка уверенно устремляется в почти семидесятикилометровое странствие.





Мчится, петляя, на северо-восток, в районе впадения притока Большая Лебедка поворачивает на юго-восток, а затем – на юг. Несколько раз перетекает из Щучинского в Лидский район и обратно. В итоге у длинных, пологих склонов впадает в Неман.





Вдоль реки и ее притоков уютно пристроились живописные деревни. Крупнейшие из них – агрогородки Василишки, Малое Можейково, Мурованка, Скрибовцы.

ХАРАКТЕР – НЕПОСТОЯННЫЙ

Ширина ее невероятно извилистого русла составляет 1,5-3, а глубина – 1-2 метра. До впадения Большой Лебедки именуется Лебедкой. Пойма реки низкая, двухсторонняя, большей частью заболоченная. Берега крутые и обрывистые. В течение более двадцати километров ее русло канализировано: от деревни Русанавцы до Зброжки и от агрогородка Василишки до агрогородка Малое Можейково. Притоки Лебеды – Жужма, Шкордянка, Большая Лебедка, Ваверка, Голдовлянка (левые); Костеневка, Желудянка (правые).





Характер реки отличается непостоянством. Летом и осенью она сравнительно спокойна. А во время весеннего половодья и при высоких дождевых паводках пойма покрывается водой, и, словно непослушные дети, ее потоки устремляются на окрестные поля и пастбища. К зимнему режиму река переходит в конце ноября. В местах выхода грунтовых вод образуются полыньи, иногда на весь морозный период.

Старожилы рассказывают, что в семидесятые годы прошлого века рыбу в Лебеде ловили … обычными кошелками. Полноводная река кишела щуками, налимами, красноперками, пескарями, раками. Увы, позже в связи с изменением русла и мелиорацией, а также из-за техногенных угроз стала мелеть и зарастать.

ВЕЛИКАЯ ЛЕБЕДА

Научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Валерий Сливкин знает об этой реке практически все. В своих исследовательских работах историк и краевед отмечает: поселения с названиями Лебеда, Лебедка были самыми многочисленными в Лидском уезде. В прошлом местные жители, чтобы отличать разные Лебедки, обычно добавляли к ним фамилию владельца: Лебедка Бозыря, Лебеда Тризнянская, Лебедка Ивановская.





Самая богатая Лебеда находилась рядом с Лебедским православным храмом и называлась Великой. Сегодня в этом месте тоже находится деревня.

В 1857 году Великая Лебеда принадлежала жене князя Феликса Огинского – внука знаменитого композитора Михала Клеофаса Огинского – баронессе Олимпии Антоновне Ренне. Князь Феликс Огинский был церемониймейстером императорского двора. Вряд ли он жил в Лебеде, вероятнее всего, лишь изредка заглядывал на лидскую землю.

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ НАПОЛЕОНА

Из уст в уста местные жители передают легенду, что в Лебеде хранится клад наполеоновской армии. Существует версия, что путь разгромленных частей действительно мог проходить и через лидскую землю.





Спасаясь бегством, французы увозили из Москвы тонны серебра и золота, переплавленные украшения московских соборов, царские доспехи из Оружейной палаты и многое другое. Историков и исследователей до сих пор волнует вопрос, где находится тайное захоронение драгоценностей. Есть версия, что при переправе одна часть клада была утоплена в реке Березине, а другая продолжила движение, охраняемая дивизией генерала Клапареда. Но дивизию разгромили. Шанс на существование имеет и версия, что золото утоплено по пути от Ошмян до Вильно, в районе Жупран. Но есть и предположение, что отступающие французские солдаты по пути в Вильно могли спрятать золото в реке Лебеде.

РОДИНА «ПЕСЕН АТЛАНТИДЫ»

На всем своем протяжении по Лидскому району река петляет вдоль окрестных деревень. Если вместе с ней проделать этот путь, то она обязательно проведет познавательную экскурсию и «упомянет» о выдающемся слависте, поэте, переводчике Земовите Федецком. Имя этого человека широко известно за пределами Беларуси. А родился он в 1923 году на лидской земле, здесь же провел детство и пережил войну. В трудные времена лихолетья – в 1942-1943 годах – жил в деревне Феликсово в семье своего друга Владимира Мальца. Работал с ним в поле, помогал строить новый дом. А еще записывал в тетрадь феликсовские песни.





Сборник записанных в Феликсово песен под названием «Цёплыя вечары ды халодныя ранкі…» хоть и через пятьдесят лет, но все-таки увидел свет. Книга попала во многие страны мира, дошла до Новой Зеландии. В Италии ее назвали «Песнями Атлантиды». Живет она и сегодня. Особенно летом песни из сборника поют на берегах Лебеды девчата из соседних деревень.

ИОАННОВ РОДНИК

Поведает Лебеда и о том, что рядом с ее берегами есть родник, который местные жители считают целебным. Находится он у дороги недалеко от той же деревни Феликсово. И в стужу, и в зной вода в кринице бьет ключом, отдавая людям свою энергию и силу. По словам старожилов, источник в окрестностях был всегда. Но со временем о нем незаслуженно забыли. Вновь вспомнили, когда в храме в честь святителя Николая Чудотворца, что находится в деревне Лебеда, в 2006-м году появился новый настоятель. Именно он, услышав историю о роднике, решил его отыскать.





Облагородить территорию у родника священнослужителю помогли сельчане. Вскоре здесь появились скамейки, дорожка, деревья, цветы. А в 2007 году в день праздника в честь Иоанна Богослова источник был освящен.

После освящения источник у деревни Феликсово стал называться «Иоаннов родник». С тех пор молва о нем, передаваемая из уст в уста, давно вышла за пределы Можейковского сельсовета. И подтверждение тому – паломническая служба, созданная по благословению Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в 2011 году в Минске. Ее название – Иоаннов родник – известно православным верующим.





ЗОЛОЧЕНЫЕ КУПОЛА

Пробегает Лебеда и недалеко от своей тезки – деревни с таким же названием Лебеда. В этом древнем поселении на пригорке много веков назад стояла ветхая деревянная церковь. В 1899 году благодаря стараниям здешнего священнослужителя на месте прежнего появился новый храм. Возводился он из кирпича в виде корабля на средства, выделенные из казны царским правительством, и был назван в честь святителя Николая Чудотворца.





Небольшая белая церквушка с золочеными куполами хорошо видна с трассы М6 Гродно Минск при пересечении речки Лебеды и древней дороги, называемой в народе Екатерининским трактом.

У дороги, недалеко от берега Лебеды, стоит Свято-Преображенский храм в деревне Дикушки, история которого своими корнями уходит в XIX век. В летопись здешней достопримечательности вписаны имена одной из самых значительных фигур в конфессиональной истории Беларуси – митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко.





В задней стене церкви замурована плита. На ней вырезано имя Анны Левицкой. Как говорят местные жители, во время реконструкции храма эту плиту хотели достать, но не смогли. Прихожане церкви предполагают, что в этой стене замуровано тело усопшей. Так это или нет, выяснить не удалось. А вот кто такая Анна Левицкая, установлено – это дочь настоятеля дикушской церкви, родная сестра Иосифа Семашко.

МАЛОЕ МОЖЕЙКОВО

В агрогородке Малое Можейково созданы все условия для комфортной жизни его жителей: есть Дом культуры, библиотека, средняя школа, ясли-сад, участковая больница на 30 койко-мест, аптека, отделения связи, сбербанка, столовая и магазин. А еще здесь живут гостеприимные, радушные люди, большинство из которых трудятся в ЛРСУП «Малое Можейково».

Основная достопримечательность места – усадебный комплекс, построенный в 1880 году в стиле классицизма. Хотя среди местных жителей за ним закрепилось название «Усадьба Ромеров», на самом деле этим поместьем владел род Костровицких, а затем – Брохоцких.

В разное время здесь размещались дирекция совхоза, клуб, а теперь – сельский Совет.

«ЛЕБЕДКА» ИВАНОВСКАЯ – МОДЕРН В ГЛУШИ

Одну из самых стильных архитектурных построек начала XX века – усадьбу Ивановских «Лебедка» возле нынешнего агрогородка Головичполе богатая семья Ивановских построила в 1909 году. Она похожа на прекрасный цветок, который дал боковые ростки, и по форме напоминает латинскую букву L. Нынче здесь расположен один из корпусов Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития.





О роде Ивановских можно говорить много. Особый след в истории оставили Леонард и его трое сыновей: Юрий, Вацлав и Тадеуш. Леонард профессионально занимался селекцией. Получил блестящее образование, основал в Петербурге несколько заводов, разработал новые технологии, занимался научной деятельностью, был действительным статским советником, членом разных комитетов, переводчиком химика Дмитрия Менделеева. Овощи и фрукты из усадьбы Ивановских на всероссийских выставках дважды получали золотые медали и поставлялись на московские и петербургские рынки.





МУРОВАНКА – МЕСТО ДУХОВНОЕ

Прекрасное древнее местечко на Лебеде манит к себе туристов из всех стран. Здесь высится чудесный храм, одновременно напоминающий сказочный замок и цитадель, – церковь Рождества Богородицы, построенная между 1516 и 1542 годами. Аналогичные памятники оборонительного зодчества готично-ренессансного стиля есть только в Сынковичах на Гродненщине и в Польше.





Строителями храма считаются представители магнатского рода Мацкевичей-Шкленских. В конце XVI века мужское поколение рода прерывается. Одна из дочерей выходит замуж за пана Нарушевича, вторая – за князя Андрея Сапегу. Предчувствуя приближение унии, наследники составляют завещание, в котором подтверждают неприкосновенность церковных имений и высказывают пожелание, чтобы церковь оставалась православной. Однако храм переходит в руки униатов…

Во время войны России с Речью Посполитой на храм напали казаки, разграбили Мурованку и убили священника. Особенно Мурованка пострадала в 1706 году, когда через эти места на Полтаву шли войска Карла XII, и во время Первой мировой войны.

В XVII веке, будучи униатским, храм практически не функционирует. Начиная с 1794, по воле местного спонсора, владельца Маломожейковского имения Казимира Костровицкого, Мурованковская церковь стала римско-католической.

Внешне Мурованка выглядит большей, чем внутри. А все потому, что толщина стен достигает 2 метров, а фундамент – более двух с половиной. На каждой башне – многоуровневая система бойниц. Согласно историческим данным, до 1817 года в стенах церкви был тайный ход. Предания и легенды церкви-крепости описал в своей книге «Призраки Можейковской крепости» наш земляк Славомир Антонович.

Во второй половине XIX – начале XX в. Маломожейковская церковь подверглась перестройке: к западному фасаду был добавлен притвор, башни надстроены. В советское время храм был закрыт и более четырех десятилетий использовался как склад. В начале девяностых годов церковь возвращена православным верующим, отремонтирована. Памятник оборонительного зодчества внесен в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Храм и река – немые свидетели древней истории, – рассказывает уроженец Мурованки священник Сергий Семашко. – Существует поверье о том, что подземные ходы храма выводили на берег реки.

Отец Сергий считает, что Лебеда – необыкновенная. Есть в ней что-то магическое, сокровенное. Она душевно укрепляет и подлечивает, освящена молитвами и трудом многих поколений.

ВАСИЛИШКИ. ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО

Крупнейший населенный пункт на реке – агрогородок Василишки, стоящий при впадении Шкордянки в Лебеду в Щучинском районе. Гости из разных уголков Беларуси приезжают сюда почерпнуть опыт в одном из лучших в стране сельскохозяйственных предприятий ОАО «Василишки». О глубокой древности местечка напоминает красавец-костел святого Иоанна Крестителя да старинные частные застройки в центре, все же остальное – стильный административный центр, шикарный центр культуры, обновленная школа с бассейном, новые жилые кварталы, торговые объекты – свидетели эры обновления, которая началась здесь в 2005 году.





С Василишками связано имя одного из самых ярких рок-музыкантов XX столетия Чеслава Немена – Чеслава Юлиуша Выджицкого, который родился в соседней деревеньке Старые Василишки. В доме, где он родился и вырос, живет память о нем. Созданный в 2010-м клуб-музей стал центром притяжения для всех любителей творчества музыканта.





СТАРЫЕ ДЕРЕВНИ С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ

Две невероятно красивые и ухоженные деревни – Мотевчуки и Минотовичи – приютились на берегу Лебеды. В Мотевчуках в тридцатые годы прошлого века два местных жителя, вернувшись с заработков из Америки, за собственные средства построили мельницу и мост, которые служили сельчанам на протяжении полувека – вплоть до восьмидесятых годов. Ледоход снес старый мост, а мельницу разобрали. В реке лежат ее остатки и турбина.

Мечта местных активистов – восстановить ее для туристов. Рядом – стоянка бронзового века, которая тоже вызывает немалый интерес.





В этих деревнях в последние годы появились новые жители, а значит, у них есть будущее.





На реке Лебедка – притоке Лебеды – вдали от шумных дорог есть милый хутор, который облюбовали любители тихого сельского отдыха, – агроусадьба «Лебедка». Владелица усадьбы Ядвига Широкая одной из первых на Щучинщине рискнула заняться агроэкотуризмом. И не прогадала! Ее гости неизменно возвращаются в «Лебедку», словно в собственное прошлое – пору детства. Здесь нет вычурного новодела и все аутентично: дом, сохраненный в старинном стиле, большая приусадебная территория с баней, беседкой, колодцем, качелями, а за усадьбой – лес. От усадьбы проложен чудесный веломаршрут по достопримечательностям региона – «Тропа успеха».









Лебеда впадает в Неман ниже живописной деревни Яселевичи – одного из самых древних поселений балтских племен на Гродненщине. Яселевичи – от словосочетания «я селюсь здесь». Балтские племена появились на этих территориях в первом тысячелетии до нашей эры и составили этническую группу, которую археологи по характерному орнаменту на керамике называют «культурой штрихованной керамики». Именно в Яселевичах на Лебеде найдены такие артефакты.