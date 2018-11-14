Большим праздничным концертом поздравили сельских тружеников Пинщины с наступающим профессиональным праздником





Большой зал районного Центра культуры и досуга в Оснежицах едва вместил всех гостей. Среди них заслуженные ветераны труда, Почетные граждане Пинского района, депутаты всех уровней, представители трудовых коллективов Пинщины. В минувшую пятницу здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Торжественный тон масштабному мероприятию задавал образцовый духовой оркестр Парохонской детской школы искусств под управлением П.П. Соломянюка, приветствовавший гостей праздника в фойе Центра. Выставка хлебных караваев от каждого сельхозпредприятия Пинщины свидетельствовала об успешном завершении сельскохозяйственного года.

Приветствовал собравшихся в зале председатель Пинского районного исполнительного комитета И.М. Брилевич, которому преподнесли каравай хлеба, испеченный из муки нового урожая.

И.М. Брилевич адресовал слова благодарности всем, кто трудится на благо страны, региона, родной Пинщины.

– 2018-й сельскохозяйственный год выдался непростым, – отметил он. – На прочность нас испытала майская и июньская засуха, дожди во время уборки зерновых и заготовки кормов также создавали дополнительное напряжение. В создавшихся нелегких условиях многое зависело от надежности техники, степени готовности зерносушильного хозяйства, но главное – от людей, их ответственности за судьбу урожая. Все силы хозяйств были направлены на выполнение задач, полевые работы были проведены четко и организованно. Каждый из вас упорно преодолевал трудности, добивался результатов, вносил лепту в конечный итог работы сельскохозяйственной отрасли Пинского района. Вам приходилось проводить в поле по 15 часов. Все работали слаженно, организованно, чувствуя поддержку друг друга, ответственность за общее дело. Этот результат – заслуга каждого – рядового работника, специалиста среднего звена, руководителя, ветерана производства и молодого специалиста. Ваша преданность избранному делу вызывает искреннее уважение и благодарность.

Дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами районного исполнительного комитета были награждены руководители сельхозпредприятий, добившихся наивысших результатов на уборке урожая, среди которых открытые акционерные общества «Ставокское», «Плещицы», «Ласицк», «Почапово», филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат», а также десятки тружеников аграрной отрасли региона – комбайнеры, водители, механизаторы, главные агрономы, техники-осеменаторы…

Приветственный адрес зачитал замминистра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания И.Г. Ребковец. С наступающим праздником поздравили также первый заместитель председателя областного исполнительного комитета В.В. Ребковец, председатели районного и городского Советов депутатов И.И. Гузич и Л.А. Лемешевский, заместитель председателя обкома профсоюза работников АПК Е.М. Мартынюк, председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич. Основная мысль, которая звучала в их выступлениях: самое главное богатство – это люди. Именно они своими руками, своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны. Поэтому лучшие из лучших были удостоены наград – почетных грамот, благодарственных писем, дипломов районного и городского Советов депутатов, республиканского, областного и районного комитетов отраслевого профсоюза. Среди награжденных не только труженики села, но и работники перерабатывающих предприятий – Пинских мясокомбината, хлебозавода, комбината хлебопродуктов, винодельческого завода.

Конечно же, праздник был бы неполным без музыкальных композиций, исполненных артистами района. «На ура» принимали выступления солистов Светланы Синькевич, Николая Савчанчика, Александра Гончара, Виктора Радаева, Ильи Чуприны, ансамблей «Явар ды калiна» Красичинского СДК, «Красачкі» Парохонской ДШИ, «Вяртанне» Оснежицкой ДШИ, «Рабіначкі» Стытычевского СДК, «Верас» Молотковичского ЦСДК, «Маладзіцы» Парохонского СЦКиД и многих других. Шквал аплодисментов вызвало выступление «восемнадцатилетних» артисток во главе с солисткой Татьяной Максимчук «Я просто королева».

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, ветеранам, передовикам производства за их нелегкий труд, без плодов которого немыслима наша жизнь.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.