Не только с вопросами, но и с благодарностью обращались к председателю Брестского облисполкома А.В. Лису жители Пинска и района

В четверг, 8 ноября, в районном исполнительном комитете председатель Брестского областного исполнительного комитета А.В. Лис провел прием граждан.



Возможностью лично обратиться к губернатору с волнующими вопросами воспользовались 12 человек из Пинска и Пинского района. Вопросы, с которыми они пришли на прием, касались развития предпринимательства, трудоустройства, строительства дорог…

В частности, одно из обращений касалось устройства остановочного пункта в д. Заполье по ул. Центральной. Вопрос этот для руководителя области был не новым, и, судя по всему, проблема разрешится в ближайшее время, о чем и было заявлено обратившейся Марии Шмат. Заместитель председателя райисполкома Сергей Куницкий отметил, что проектно-сметная документация по строительству остановочного пункта готова, изысканы средства, и до конца года остановка появится.

Житель Пинского района пришел на прием с благодарностью за строительство асфальтированной дороги в г.п. Логишин.

Анатолий Лис внимательно выслушал каждого из записавшихся на прием. На одни вопросы были даны исчерпывающие ответы, с другими предстоит оперативно разобраться специалистам.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.