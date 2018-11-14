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Не только с вопросами, но и с благодарностью обращались к председателю Брестского облисполкома А.В. Лису жители Пинска и района
15.11.2018 — Разное | Полесская правда
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В четверг, 8 ноября, в районном исполнительном комитете председатель Брестского областного исполнительного комитета А.В. Лис провел прием граждан.
В частности, одно из обращений касалось устройства остановочного пункта в д. Заполье по ул. Центральной. Вопрос этот для руководителя области был не новым, и, судя по всему, проблема разрешится в ближайшее время, о чем и было заявлено обратившейся Марии Шмат. Заместитель председателя райисполкома Сергей Куницкий отметил, что проектно-сметная документация по строительству остановочного пункта готова, изысканы средства, и до конца года остановка появится.
Житель Пинского района пришел на прием с благодарностью за строительство асфальтированной дороги в г.п. Логишин.
Анатолий Лис внимательно выслушал каждого из записавшихся на прием. На одни вопросы были даны исчерпывающие ответы, с другими предстоит оперативно разобраться специалистам.
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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