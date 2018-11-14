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"Впервые в жизни люблю. Люблю чужого мужчину". Есть ли будущее у отношений с женатым, отвечает психолог

15.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Наша читательница пишет о том, что после сложного развода с мужем долго была одна. Думала, так будет всегда, но в 33 года встретила настоящую любовь. Проблема в том, что мужчина женат. Есть ли у таких отношений будущее? Ответит психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Находясь в отпуске, прочитала пару статей на вашем сайте по поводу неустроенности личной жизни как женщин, так и мужчин. И захотелось выговориться (наверное, впервые в жизни) и услышать анализ и рекомендации с той стороны экрана.

Мне 33 года, в разводе 6 лет, воспитываю 10-летнюю дочь. Считаю, что в жизни как человек я состоялась: престижная и очень интересная, но средне оплачиваемая работа, машина, квартира. Все считают меня модной и симпатичной. Веселая, легкая на подъем, компанейская… Но очень одинокая. Прямо очень.


pinterest.com

Я не могу устроить свою жизнь после очень болезненного развода. Первые три года я просто существовала. Жила на автопилоте. Затем появилась необходимость обратиться к психотерапевту. Я к этому пришла самостоятельно, понимая, что дальше так нельзя. И первый ее совет был, что клин клином вышибают. Клиньев таких вокруг меня — тьма, но выбрала я никогда не бывшего женатым ровесника, так как была галочка — не уводить никого из семьи. Начали встречаться. Через полгода он пришел ко мне жить, так как сам проживал до сих пор с мамой и папой. Тут же оговорюсь, что по профессии он программист, работает в крупной компании и по нашим меркам зарабатывает выше среднего, что не помогло ему к 30 годам обзавестись собственным жильем.

Вот тут-то я влипла! Моя работа предусматривает частые командировки, коллектив в основном мужской, и человеку сорвало крышу. Сначала были звонки и сопение в трубку на рабочий телефон, если я задерживалась. Проверял, правда ли я в кабинете. Потом по приезде домой — вынос мозга. Дальше — запои.

Причина такого поведения, как он сказал, то, что я не хочу за него замуж и не рожаю ему детей, а это значит, что у меня кто-то еще есть… В общем, не буду размусоливать эту тему, но пришлось этого товарища еще 2 месяца просить съехать из моей собственной квартиры.

Следующие 2 года я была одна. Даже для здоровья не позволяла себе встречаться с мужчинами. Пока не влюбилась. С первого взгляда. Просто столкнулись в дверях офиса. До того общались только по работе, его должность значительно выше моей.

Через полгода случайный «рабочий» звонок. Следом — встреча и бурная ночь, несмотря на все мои галочки и стереотипы. И я поняла, что никогда в жизни у меня такого не было, а главное — боюсь, что уже и не будет. Одни интересы, одна музыка, одни мысли в наших головах. Но он женат.


imgegenteil.de

А теперь то, что меня мучает. Что мне делать? Я впервые в жизни люблю. Но люблю чужого мужчину. Сама себя корю и съедаю, что так нельзя и у этих отношений нет будущего. Зная себя, я предполагаю, что после него уже ни с кем быть не смогу. Банально, но мне от него ничего не нужно. Готова принять его с зубной щеткой и уехать вместе в другой город на съемную квартиру. Уверена, что быт не съест. Просто хочу быть с ним.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений

— Все мы хотим любить и быть любимыми, это естественная человеческая потребность и наше право. Но наши права заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Можно или нельзя любить чужого мужа? Вопрос сложный.

С одной стороны — сердцу не прикажешь, вот оно, случилось. Искра, химия. Когда все «галочки», собственные запреты и общественное мнение отходят на второй план. И сейчас вы счастливы, влюблены, никогда раньше такого не испытывали. Но возникает вопрос: что будет дальше? Что будет с вашими чувствами? Утихнут они, когда спадут розовые очки и в мужчине вы начнете видеть не только сплошные достоинства, но и недостатки? Или останутся такими же сильными, потому что он действительно ваш человек? На эти вопросы получить ответы можно только со временем.

Но есть еще один очень важный момент, о котором ничего не сказано в письме: что чувствует, что планирует дальше мужчина, зачем ему эта связь? Если отношения со своей женой для него давно закончились, чувств там нет — это один вариант ситуации, а если ему новый роман нужен только лишь для поддержания мужского самолюбия и поднятия самооценки, а с женой расставаться он и не думает — это совсем другое. В любом случае стоит откровенно с ним поговорить о своих чувствах и просить такой же искренности в ответ.

А еще поражает ваш пессимизм. Откуда в 33 года такая уверенность, что «после него я уже ни с кем быть не смогу»? И это притом что вы «в жизни как человек состоялась: престижная и очень интересная работа, машина, квартира; все считают меня модной и симпатичной; веселая, легкая на подъем, компанейская»? Откуда такая неуверенность в себе и своем будущем?

С этими вопросами тоже стоит разобраться. Иногда бывает так, что, выбирая несвободных мужчин, мы подсознательно боимся строить новые, серьезные, взрослые отношения, потому что опасаемся боли, которую мужчины причиняли в прошлом. Удачи и любви вам.

 
 
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После сложного развода с мужем наша читательница долго была одна. Но в 33 года встретила настоящую любовь. Проблема в том, что мужчина женат. Есть ли у таких...
 
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