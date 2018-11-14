Как не заболеть на работе - вспоминаем правила поведения в сезон ОРВИ





Вряд ли в ближайшие полгода вы сможете избегать всех общественных мест: транспорт в часы пик, офисы, полные чихающих коллег… А ведь именно такие замкнутые пространства с большой концентрацией людей — главный рассадник вирусов простуды и гриппа. Как уберечься от заражения, если контакт с больными неизбежен?

Мойте руки

Как бы банально это ни звучало, регулярное мытье рук — самый надежный способ не подцепить простуду. Около 80% инфекционных заболеваний передается через прикосновения. Сначала вы касаетесь руки заболевшего или предмета, за который он только что держался, — и вирус попадает к вам на ладони. Потом вы трогаете собственные глаза, нос или рот — и болезнетворные микроорганизмы через слизистую проникают в ваше тело, вызывая ОРВИ.

Находясь рядом с заболевшими людьми, вы никак не сможете полностью уберечь себя от контакта с вирусами. Но если вы будете постоянно мыть руки — как минимум, после рукопожатий, прикосновений к чужим вещам, поездки в транспорте, — то у возбудителей простуды и гриппа будет меньше шансов попасть в ваш организм.

Мойте руки тщательно: нанесите достаточно мыла, потрите минимум 20 секунд и только потом смывайте. Если поблизости нет раковины, обрабатывайте ладони жидким антисептиком с содержанием спирта как минимум 60%.

Купите спрей-антисептик

Допустим, в офисе заболела коллега, которая сидит за соседним столом и постоянно подходит к вам, чтобы обсудить детали по проекту. Не будешь же мыть руки каждые 15 минут, чтобы случайно не подхватить вирус! Есть выход — вы можете приобрести спрей-антисептик и обрабатывать им поверхности, которых касается коллега. Это может ваш рабочий стол, компьютерная мышь, ручка, подлокотник вашего офисного стула.

Не бойтесь показаться параноиком: вирусы ОРВИ и гриппа способны выживать на разных поверхностях часами. За это время вы наверняка прикоснетесь к чему-то, что трогала ваша болеющая коллега, — и заразитесь. С другой стороны, слишком усердствовать и постоянно обрабатывать все вокруг тоже не стоит. Вы точно не сможете уследить за всеми болезнетворными микроорганизмами и уничтожить их, а вот заработать обсессивно-компульсивное расстройство на почве повышенной тревоги — вполне реально.





Пейте чай со специями

Как мы уже выяснили, вирусы попадают к нам через слизистые, чаще всего — через нос. Но они не обязательно «поселятся» там и приведут к простуде — у организма есть способы уничтожить их раньше, чем разовьется инфекция. Один из вариантов, как это сделать, — просто механически смыть вирус со слизистой. Для этого вам понадобится не что иное, как сопли! Если точнее, обычная носовая слизь — она выглядит как жидкая и прозрачная водичка, которая течет из носа, например, когда вы едите и пьете горячее.

Чтобы усилить образование слизи, можно употреблять что-то не просто горячее, но и острое. Подойдет чай со специями вроде корицы и имбиря — пейте его в течение рабочего дня, чтобы вовремя вымывать вирусы со слизистой (если уж они умудрились туда попасть!)

Принимайте витамины

Некоторые витамины и БАДы способны укрепить ваш иммунитет и повысить устойчивость к вирусам. Среди них — витамин D, от хронического дефицита которого страдает большинство россиян в холодное время года. Он важен в работе иммунитета, поэтому дополнительный прием витамина D поможет уберечь от заражения ОРВИ в офисе или в автобусе по дороге на работу. Есть надежда и на экстракт эхинацеи — в некоторых исследованиях он показывает эффективность в профилактике простуд. А вот разрекламированный витамин С, увы, никак не снижает частоту простудных заболеваний. Но принимать его все равно имеет смысл: если вы все же заболеете, инфекция будет протекать легче и пройдет быстрее.

Что мне делать, если болею я и не хочу заразить коллег?

Забудьте про медицинские маски — они недостаточно эффективны, чтобы предотвратить распространение вируса в повседневной жизни. Конечно, лучшее, что вы можете сделать для коллег, — это остаться дома. Как минимум до тех пор, пока с момента последней лихорадки не пройдет 24 часа.

Если такой возможности нет, принимайте меры предосторожности. Чихайте и кашляйте, отойдя в сторону, используйте носовой платок или чихайте в локтевой сгиб (не в ладони!) После того, как высморкались или чихнули/откашлялись, помойте или продезинфицируйте руки. Старайтесь не подходить слишком близко к коллегам, не здоровайтесь с ними за руку до выздоровления.

О том, как вы еще можете уберечь себя от простуды этой осенью, читайте здесь.