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"Небезопасная продукция": Росстандарт приостановил в России продажи кроссовера Chery Tiggo 3

15.11.2018 08:55 — Разное | Tut.by  
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Росстандарт в рамках плановой проверки сертифицированных для продаж в РФ автомобилей протестировал продукцию компаний Lifan, Chery и Hyundai.


Испытания были проведены на полигоне НАМИ — специалисты Росстандарта проверяли токсичность выбросов, защиту водителя и пассажиров после удара с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, внутренний шум, содержание вредных веществ в салонном воздухе и работу системы вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС). В сентябре были проведены испытания китайского кроссовера Chery Tiggo 3, по итогам которых принято решение о «приостановке реализации небезопасной продукции». Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Экспертами выявлено несоответствие Tiggo 3 двум требованиям — оснащение безопасными стеклами и качество аварийной связи. Претензия к остеклению машины возникла в связи с тем, что информация о знаках омологации (маркировки) на стеклах не подтверждена в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Во-вторых, обнаружено несоответствие качества двусторонней громкой связи в салоне кроссовера с оператором экстренных оперативных служб. В российском офисе Chery уже заявили о том, что согласуют с Росстандартом программу мероприятий по устранению претензий, выявленных в ходе испытания автомобиля. При этом запрет на реализацию касается Tiggo 3 с механической коробкой.

Кроме «механики» китайский «паркетник» доступен также с вариатором — мотор в обоих случаях один (126-сильный агрегат объемом 1,6 л). К слову, Tiggo 3 продается и в Беларуси, цены начинаются от 26 900 рублей.

Кроме Tiggo 3, в Росстандарте провели испытания седана Lifan Murman, подтвердив его соответствие требованиям безопасности, а также Hyundai Solaris, информация о результатах проверки которого появится позже.

 
 
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Российскими экспертами выявлено несоответствие Tiggo 3 двум требованиям - оснащение безопасными стеклами и качество аварийной связи.
 
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