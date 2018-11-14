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В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

15.11.2018 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц
Фото из открытых источников

Правоохранители придут на помощь коммунальным службам. Припаркованные с нарушением ПДД машины мешают убирать дороги. Поэтому с 15 ноября их будут принудительно отбуксировать на охраняемую стоянку, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 15 ноября, в Беларуси будут дожди и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем будет от минус 1 до плюс 4, по западу Брестской и Гродненской областей - 5-8 градусов тепла. 

В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц
Могут ли эвакуировать авто при незначительном нарушении ПДД?
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