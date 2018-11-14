В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

Правоохранители придут на помощь коммунальным службам. Припаркованные с нарушением ПДД машины мешают убирать дороги. Поэтому с 15 ноября их будут принудительно отбуксировать на охраняемую стоянку, сообщает БЕЛТА .

Сегодня, 15 ноября, в Беларуси будут дожди и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем будет от минус 1 до плюс 4, по западу Брестской и Гродненской областей - 5-8 градусов тепла.

Могут ли эвакуировать авто при незначительном нарушении ПДД? Подробнее