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Бывшая вторая ракетка мира завершила карьеру в 29 лет

15.11.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска завершила карьеру в возрасте 29 лет.


Агнешка Радваньска. Фото: espn.go.com

— Хочу поделиться с вами одним из самых важных решений в моей жизни. Сегодня, после 13 лет в профессиональном теннисе, я решила закончить карьеру. Это было нелегко. Я рада, что у меня так много важных воспоминаний, в том числе 20 титулов турниров WTA, чемпионат WTA в Сингапуре, финал Уимблдона и многие другие.

К сожалению, я уже не могу тренироваться и играть так, как привыкла. В последнее время организм не оправдывает мои ожидания. Учитывая состояние здоровья и тяжелые нагрузки профессионального тенниса, я должна признать, что не могу вывести организм на нужный уровень, — приводит слова Агнешки Радваньской официальный сайт WTA.

За свою 13-летнюю карьеру Агнешка Радваньска выиграла 20 титулов WTA, включая итоговый турнир (2015). Была второй ракеткой мира в 2012 и 2016 годах. В 2012 году она играла в финале «Уимблдона», став первой польской теннисисткой, дошедшей до финала турнира «Большого шлема» в открытой эре. До нее польские теннисистки не побеждали и в финалах турниров WTA.

Младшая сестра Агнешки, 27-летняя Уршуля Радваньска, также является профессиональной теннисисткой.

 
 
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Учитывая состояние здоровья и тяжелые нагрузки профессионального тенниса, я должна признать, что не могу вывести организм на нужный уровень.
 
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