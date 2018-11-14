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В Беларуси проходит VI форум программы «Святость материнства»

15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Беларуси проходит VI форум программы «Святость материнства»

На два дня Минск стал дискуссионной площадкой для более чем 400 участников форума программы «Святость материнства». Государственные и религиозные деятели, общественные лидеры, ученые, журналисты и эксперты из 12 стран, в том числе Израиля, Ирана, Китая, США и Казахстана, вместе ищут пути решения проблем, с которыми столкнулся современный мир и сам институт семьи. Среди участников форума — председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля» Вероника Сердюк. Счастливая мама пятерых детей. Самому младшему — 5, старшему — 15. Вероника Владимировна признается: материнство очень сильно ее мотивирует — действовать и помогать другим. Сегодня она расскажет о белорусском опыте: работе волонтеров по предабортному консультированию и просветительском проекте для девочек–подростков «Еве 13».

Программа «Святость материнства» идет в России с 2006 года, и форум проводится уже в шестой раз, но впервые вышел за пределы страны. Председатель попечительского совета программы Наталья Якунина считает закономерным, что выбор пал именно на Беларусь:

— В вашей стране, так же как и в России, отношение к семье укоренено в духовной и культурной традициях. А забота о семье не рассматривается только как инструмент решения демографической проблемы — именно благодаря семье все лучшее, что было накоплено одним поколением, передается следующему. Это и важнейший социальный институт, и огромная духовная ценность.

В свое время движение начиналось с проекта «Ты не одна», цель которого — психологически поддержать беременных, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ведь далеко не всегда к непоправимому решению женщину подталкивают материальные трудности — часто нет внутренней уверенности, взаимопонимания с партнером, с близкими. И если найти правильные слова и подход, то каждая третья сомневающаяся сделает выбор в пользу ребенка, считают эксперты. Нужно научиться отвечать и на другие вызовы времени. Применительно к нашей стране их обозначила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Один из главных — неустойчивость союзов. 30% браков — повторные, и, скажем, в 2017 году на 66 тысяч браков пришлось 32 тысячи разводов. Причем 58% случилось в семьях, где есть дети.

— Очень важно открыто обсудить общие проблемы, поделиться опытом и скорректировать дальнейшие усилия по защите семьи, — подчеркнула Ирина Анатольевна. — Мы должны разъехаться с верой, и она у нас есть, что «семья» звучит гордо, и нести эту идею в своих странах.

Впервые на форуме поднимается такой принципиальный вопрос, как ответственность бизнеса перед институтом семьи — этой теме посвящен отдельный «круглый стол». Здесь имеется неординарный опыт. В частности, им поделился депутат, почетный консул Беларуси в Сербии Драгомир Карич, отец четверых детей и дедушка 12 внуков:

— У нас есть компания, где отпуск по уходу за ребенком могут предоставить, пока он не пойдет в 1–й класс. А еще там проводятся балы для неженатых и незамужних. Если после этого люди решают создать семью — им дарят квартиру и всячески поддерживают.

savitskaya@sb.by

ОФИЦИАЛЬНО

Президент направил приветствие организаторам и участникам VI Форума Всероссийской программы «Святость материнства».

— За время своего существования это мероприятие стало важной площадкой для диалога между политиками, общественными деятелями и представителями государственных организаций по актуальным вопросам защиты семьи. Ведь именно в семье формируются основы духовных ценностей и традиций народа, — говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси вопросам охраны материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Страна входит в число государств с наиболее низкими показателями материнской и младенческой смертности, достигнуты серьезные успехи в области репродуктивного здоровья.

Александр Лукашенко убежден, что форум будет способствовать обмену опытом, выработке интересных идей и новых инициатив по укреплению института семьи, послужит более тесному сотрудничеству международного сообщества во имя счастья и здоровья наших детей, на благо будущих поколений. Президент пожелал организаторам и участникам мероприятия плодотворной работы и незабываемых впечатлений от пребывания в гостеприимной белорусской столице.

(По сообщению пресс-службы Президента.)

Источник: sb.by

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Теги: Минск
 
 
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На два дня Минск стал дискуссионной площадкой для более чем 400 участников форума программы «Святость материнства». Государственные и религиозные...
 
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