Как падение цены на нефть отразится на ценах на бензин в Беларуси?

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– 13 ноября мировая цена на нефть опустилась уже ниже $65. Это фактически меньше 25% по сравнению с наиболее высоким уровнем цен, который наблюдался в октябре и составил более чем $86 за один баррель нефти марки Brent. Такое снижение в основном было связано с несколькими причинами.

Cледует понимать, что в сентябре-октябре рост стоимости нефти наблюдался именно на фоне заявлений США о введении санкций в отношении Ирана. И, как результат, многие, в первую очередь европейские страны, трейдеры вынуждены были, покупать фьючерсы на приобретение нефти по более высокой цене. Это связано с тем, что эмбарго, или та ценовая надбавка, которая ожидалась в отношении Ирана, могло привести к резкому всплеску дефицита нефти именно к концу этого и началу следующего года.

Однако в последующем ситуацию на рынке отрегулировали именно Саудовская Аравия и Россия, которые заявили об увеличении добычи нефти. В результате цены постепенно начали снижаться.

Однако основные сливки от этой волны положительной реакции снял президент США Дональд Трамп, заявив, что это именно он сделал – начал снижать цены на нефть. Тем самым, мол, он не допустил резкого повышения и спас другие страны от высоких цен на нефть.

На текущий момент наблюдается постепенное не то что бы падение этих цен, а наоборот – приведение цен на нефть к тому уровню, который наблюдался в течение этого года. Поэтому весь ажиотаж по поводу того, что цены падают, не совсем корректный и в какой-то степени эти изменения носят корректирующий характер.

Стоит ли ожидать падения цен на бензин в Беларуси?

В отношении Беларуси важно понимать, что мы, безусловно, напрямую завязаны на российский рынок. Любые изменения российского рубля отражаются и на белорусской валюте. И мы вынуждены следовать курсу российского рубля. Потому что иначе у нас будет формироваться так называемое девальвационное давление, когда российский рубль растет, а в Беларуси национальная валюта не растет в угоду нашим экспортерам.