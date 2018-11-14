Дешевым не будет: фотографии салона и подробности о силовых установках минивэна Geely

Первые фотографии однообъемника компании Geely появились всего пару дней назад, но интерьер и точные технические характеристики модели, которая у себя на родине носит имя Jiaji, оставались загадкой.





И вот накануне премьеры минивэна на автосалоне в Гуанчжоу Geely рассекретила почти все, кроме цен. Напомним, что длина Jiaji достигает 4706 мм (при колесной базе 2805 мм), ширина и высота машины — 1909 мм и 1664 мм соответственно. Также в Geely уточнили дорожный просвет — он равен 16,5 см.





Для интерьера предусмотрено три варианта компоновки — это посадочные конфигурации 2+2+2, 2+3+2 и 2+2+3, то есть салон может быть шести- или семиместным с раздельными креслами либо трехместным диваном второго или третьего ряда. Из прочих особенностей внутреннего убранства Jiaji — цифровая панель приборов, широкий экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, разделенный на два уровня центральный тоннель (на нижнем «ярусе» имеется отсек под мелочевку и зарядное устройство для смартфона), светодиодная подсветка салона, панорамная крыша и климат-контроль с двумя рабочими зонами (в распоряжении задних седоков — сенсорный блок управления).





Также Geely подтвердила доступный для Jiaji набор силовых агрегатов. Базовый мотор — это 1,8-литровая турбо-«четверка», развивающая 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. В пару ей полагается 6-ступенчатая «механика». Второй доступный двигатель — трехцилиндровый объемом 1,5 л (190 сил и 300 Нм) — идет в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и 48-вольтовой «мягкогибридной» надстройкой, включающей компактный стартер-генератор.





Наконец, топовая гибридная версия, также приводимая в движение 1,5-литровым турбомотором, но в тандеме со вспомогательным электродвигателем — суммарная отдача достигает 258 сил и 385 Нм. Тяговая батарея емкостью 13,3 кВтч позволяет минивэну передвигаться на чистой электротяге, поэтому заявленный (и, разумеется, маловероятный) средний расход — всего 1,6 л на 100 км.





Стоимость новинки по китайской традиции озвучат непосредственно перед появлением минивэна в шоу-румах местных дилеров — произойдет это уже в следующем году. Известно, что Jiaji будет продаваться и на внешних рынках, причем у экспортного варианта модели будет другое торговое название.