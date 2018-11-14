



Фактически за год ЗАО "БТА Банк" удвоил масштабы своего бизнеса. "БТА" принадлежит известному казахстанскому инвестору и меценату Кенесу Ракишеву. Бизнесмен положительно оценил деятельность своей белорусской "дочки".

"В настоящий момент белорусский "БТА Банк" является одной из лидирующих структур холдинга. Организация показывает внушительные темы роста. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и намерены развивать это направление", — отметил Кенес Ракишев.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило компании "БТА" краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте "В/В". Прогноз — "Стабильный".

Отметим, Кенес Ракишев входит в рейтинг 50 крупнейших и самых влиятельных бизнесменов Казахстана, располагаясь на 14-й строчке.