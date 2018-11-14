Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

Европейским странам необходима своя собственная армия, чтобы быть в состоянии решать ряд проблем самостоятельно и не зависеть от помощи США, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них (в военной сфере - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу "ТФ-1" на борту авианосца "Шарль де Голль".

Э.Макрон отметил, что в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

"Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы", - добавил глава французского государства, пояснив, что Европе нужно быть независимой в военном отношении - как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

"В некоторых сферах мы слишком сильно зависели (от США - ИФ), и это нехорошо", - сказал президент Франции.

Э.Макрон, иллюстрируя то, как стремительно меняется обстановка в сфере безопасности, отметил, что не так давно в Средиземном море находилось множество кораблей РФ и КНР - "и иногда они по численности превосходили нас".

Президент Франции также заявил, что не будет отвечать на высказывания своего американского коллеги Дональда Трампа, который накануне в Twitter подверг его критике.

"Я думаю, что французы ждут от меня того, что я не буду отвечать на эти твиты", - сказал он.

Он также ответил отрицательно на вопрос журналиста, не была ли задета его личная гордость, а также гордость французов недавней критикой Д.Трампа.

Э.Макрон отметил, что США и Франция во многие важные моменты истории всегда были союзниками. "Но союзники должны уважать друг друга", - добавил французский лидер.

Журналист спросил Э.Макрона, следует ли считать "твиты" Д.Трампа "неприятными и элегантными", на что глава государства ответил: "Вы все сказали".

"Быть союзником - это не значит быть вассалом", - сказал французский президент.

Накануне Д.Трамп опубликовал серию "твитов", в которых раскритиковал предложение президента Франции о единой европейской армии, а также пошлины Франции на ввоз американского вина. Президент США также заявил, что французский лидер пытается отвлечь внимание общественности от своего невысокого рейтинга одобрения и значительного уровня безработицы во Франции.

Критика Д.Трампа в адрес французского президента вызвала негативную реакцию со стороны политиков как в США, так и в Европе. Экс-госсекретарь США Джон Керри призвал Д.Трампа перестать критиковать Францию и попытаться сохранить дружеские отношения хотя бы с некоторыми странами.