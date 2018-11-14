"Гомсельмаш" поставит в Иркутскую область для испытаний первый комбайн на газомоторном топливе

Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с белорусским производителем сельхозтехники "Гомсельмаш", сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается, документ "предусматривает основные условия взаимодействия по обеспечению сельхозпроизводителей Иркутской области сельхозтехникой".

"Стороны договорились о поставке в одно из хозяйств региона зерноуборочного комбайна КЗС-4118 для полевых испытаний в уборочном сезоне 2019 года. Особенность этой техники в том, что она работает на газомоторном топливе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иркутский губернатор Сергея Левченко поручил включить проект по переводу части транспорта в регионе на газоматорное топливо в Государственный план социально-экономического развития региона на 2019-2023 годы.