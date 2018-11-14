ЕГУ приглашает абитуриентов на Дни открытых дверей в Вильнюс

19-20 января 2019 года ЕГУ приглашает на дни открытых дверей в Вильнюс. Бесплатная визовая поддержка для абитуриентов при регистрации до 18 ноября!

Традиционно в рамках Дней открытых дверей абитуриенты ЕГУ познакомятся с учебными программами, системой общеуниверситетской подготовки, преподавателями и студентами университета, смогут задать вопросы о поступлении, стипендиях и программах обмена Erasmus+ и Кампус Европа . Абитуриенты также смогут сдать вступительные экзамены по эссе или композиции и английскому языку.

Во время Дней открытых дверей университет уделит особое внимание программе общеуниверситетской подготовки, которая строится в соответствии c образовательной традицией в области свободных наук и искусств (liberal arts and sciences). ЕГУ организует специальный воркшоп «Я (не) гуманитарий» для абитуриентов, во время которого мы постараемся показать, что представляет собой традиция университетского гуманитарного образования. Уникальные практики интенсивного письма и дискуссий на воркшопе уже давно успешно используются в ЕГУ и университетах-партнерах в рамках общеуниверситетской подготовки. Основные задачи семинара — формирование и развитие у абитуриентов навыков и ценностей творческого и самостоятельного выражения мыслей и идей, формулирования собственной позиции и понимания при этом позиции другого, участия в совместном обсуждении идей и мнений и нахождения способов решения проблем.

Регистрация на Дни открытых дверей в Вильнюсе проходит по ссылке .

Важно! При регистрации до 18 ноября ЕГУ предоставит поддержку и сопровождение для оформления бесплатной однократной визы в Литовскую Республику. Бесплатная виза для посещения Дней открытых дверей оформляется только учащимся белорусских школ, гимназий, лицеев, колледжей (при наличии справки о статусе учащегося) , а также слушателям курсов "Пропилеи".

Родителям абитуриентов и их сопровождающим может быть оказана поддержка по оформлению платной однократной визы.

Мероприятие состоится в новом учебном корпусе ЕГУ, бывшем здании Августинского монастыря, расположенного в Старом городе Вильнюса, по адресу: ул. Савичаус, д.17.

Консультации по вопросам поступления проводятся:

по эл. почте recruitment@ehu.lt

в Skype: QuestionEHU