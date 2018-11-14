ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕГУ приглашает абитуриентов на Дни открытых дверей в Вильнюс

15.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

19-20 января 2019 года ЕГУ приглашает на дни открытых дверей в Вильнюс. Бесплатная визовая поддержка для абитуриентов при регистрации до 18 ноября!

Традиционно в рамках Дней открытых дверей абитуриенты ЕГУ познакомятся с учебными программами, системой общеуниверситетской подготовки, преподавателями и студентами университета, смогут задать вопросы о поступлении, стипендиях и программах обмена Erasmus+ и Кампус Европа. Абитуриенты также смогут сдать вступительные экзамены по эссе или композиции и английскому языку.

Во время Дней открытых дверей университет уделит особое внимание программе общеуниверситетской подготовки, которая строится в соответствии c образовательной традицией в области свободных наук и искусств (liberal arts and sciences). ЕГУ организует специальный воркшоп «Я (не) гуманитарий» для абитуриентов, во время которого мы постараемся показать, что представляет собой традиция университетского гуманитарного образования. Уникальные практики интенсивного письма и дискуссий на воркшопе уже давно успешно используются в ЕГУ и университетах-партнерах в рамках общеуниверситетской подготовки. Основные задачи семинара — формирование и развитие у абитуриентов навыков и ценностей творческого и самостоятельного выражения мыслей и идей, формулирования собственной позиции и понимания при этом позиции другого, участия в совместном обсуждении идей и мнений и нахождения способов решения проблем.

Регистрация на Дни открытых дверей в Вильнюсе проходит по ссылке

Важно! При регистрации до 18 ноября ЕГУ предоставит поддержку и сопровождение для оформления бесплатной однократной визы в Литовскую Республику. Бесплатная виза для посещения Дней открытых дверей оформляется только учащимся белорусских школ, гимназий, лицеев, колледжей (при наличии справки о статусе учащегося), а также слушателям курсов "Пропилеи".

Родителям абитуриентов и их сопровождающим может быть оказана поддержка по оформлению платной однократной визы.

Мероприятие состоится в новом учебном корпусе ЕГУ, бывшем здании Августинского монастыря, расположенного в Старом городе Вильнюса, по адресу: ул. Савичаус, д.17.

Консультации по вопросам поступления проводятся:

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-20 января 2019 года ЕГУ приглашает на дни открытых дверей в Вильнюс. Бесплатная визовая поддержка для абитуриентов при регистрации до 18 ноября!
 
Новости дня
Новости разные
 
Топлес и в бикини. Модели Victoria's Secret снялись в сексуальной фотосессии для V magazine
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика