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В аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси

15.11.2018 09:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
Фото из открытых источников

В результате аварии загорелся полуприцеп одной из фур. Затем пламя охватило обе машины. Один из водителей не успел выбраться наружу и погиб. Известно, что он из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию-перевозчика. Установить личность и гражданство погибшего пока не удалось. Над этим работают немецкая полиция и наши дипломаты. 

На время ликвидации последствий аварии автомагистраль была полностью закрыта в обоих направлениях. 

В аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик
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