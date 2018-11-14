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В аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
15.11.2018 09:34 — Разное | Аргументы и факты
В результате аварии загорелся полуприцеп одной из фур. Затем пламя охватило обе машины. Один из водителей не успел выбраться наружу и погиб. Известно, что он из Беларуси, сообщает
На время ликвидации последствий аварии автомагистраль была полностью закрыта в обоих направлениях.
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