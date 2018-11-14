В аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси

В результате аварии загорелся полуприцеп одной из фур. Затем пламя охватило обе машины. Один из водителей не успел выбраться наружу и погиб. Известно, что он из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию-перевозчика. Установить личность и гражданство погибшего пока не удалось. Над этим работают немецкая полиция и наши дипломаты.

На время ликвидации последствий аварии автомагистраль была полностью закрыта в обоих направлениях.

В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик Подробнее