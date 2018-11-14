|
Подвеска королевы Марии Антуанетты, проданная за $36 млн, установила новый ценовой рекорд за жемчужину
Жемчужная подвеска Марии Антуанетты была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за более чем $36 млн.
«Эта исключительная натуральная жемчужина необычайного размера, некогда принадлежавшая королеве Марие Антуаннете, была продана только что за $36,427 млн в Женеве», — говорится в сообщении аукционного дома, опубликованном на их официальной странице Twitter.
Также отмечается, что это новый ценовой рекорд за жемчужину на аукционе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подвеска королевы Марии Антуанетты, проданная за $36 млн, установила новый ценовой рекорд за жемчужину
Жемчужная подвеска Марии Антуанетты была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за более чем $36 млн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)