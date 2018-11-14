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Подвеска королевы Марии Антуанетты, проданная за $36 млн, установила новый ценовой рекорд за жемчужину

15.11.2018 09:29 — Разное | Партизан  
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Жемчужная подвеска Марии Антуанетты была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за более чем $36 млн.



«Эта исключительная натуральная жемчужина необычайного размера, некогда принадлежавшая королеве Марие Антуаннете, была продана только что за $36,427 млн в Женеве», — говорится в сообщении аукционного дома, опубликованном на их официальной странице Twitter.

Также отмечается, что это новый ценовой рекорд за жемчужину на аукционе.

 
 
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Жемчужная подвеска Марии Антуанетты была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за более чем $36 млн.
 
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