Подвеска королевы Марии Антуанетты, проданная за $36 млн, установила новый ценовой рекорд за жемчужину









«Эта исключительная натуральная жемчужина необычайного размера, некогда принадлежавшая королеве Марие Антуаннете, была продана только что за $36,427 млн в Женеве», — говорится в сообщении аукционного дома, опубликованном на их официальной странице Twitter.





Также отмечается, что это новый ценовой рекорд за жемчужину на аукционе.