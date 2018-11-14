ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуская церковь в Лондоне номинирована на главную архитектурную премию Европы

15.11.2018 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларуская греко-католическая церковь, что находится в Лондоне, снова привлекла к себе внимание архитектурных ценителей и попала в номинацию главной европейской награды в области архитектуры – премию Mies van der Rohe Award 2019, сообщает паблик Spheron Architects. Ура! P.S. Автора проекта-победителя этой премии наградят 60 тысячами евро.


Беларуская церковь в Лондоне появилась в 2016 году в память о людях, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ее построил архитектор Со Цзывай (Tszwai So). Он родился в Китае, учился в Великобритании, а потом заинтересовался культурой Беларуси и перешел в униатство.

Церковь действительно очень ценна в архитектурном мире: она уже завоевала приз зрительских симпатий конкурса New London Architecture в 2017 году и участвовала в международном конкурсе «Здание года».

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуская греко-католическая церковь, что находится в Лондоне, снова привлекла к себе внимание архитектурных ценителей и попала в номинацию главной европейской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешевым не будет: фотографии салона и подробности о силовых установках минивэна Geely
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика