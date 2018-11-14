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Беларуская церковь в Лондоне номинирована на главную архитектурную премию Европы
Беларуская греко-католическая церковь, что находится в Лондоне, снова привлекла к себе внимание архитектурных ценителей и попала в номинацию главной европейской награды в области архитектуры – премию Mies van der Rohe Award 2019, сообщает паблик Spheron Architects. Ура! P.S. Автора проекта-победителя этой премии наградят 60 тысячами евро.
Беларуская церковь в Лондоне появилась в 2016 году в память о людях, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ее построил архитектор Со Цзывай (Tszwai So). Он родился в Китае, учился в Великобритании, а потом заинтересовался культурой Беларуси и перешел в униатство.
Церковь действительно очень ценна в архитектурном мире: она уже завоевала приз зрительских симпатий конкурса New London Architecture в 2017 году и участвовала в международном конкурсе «Здание года».
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Беларуская греко-католическая церковь, что находится в Лондоне, снова привлекла к себе внимание архитектурных ценителей и попала в номинацию главной европейской...
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