Беларуская церковь в Лондоне номинирована на главную архитектурную премию Европы





Беларуская церковь в Лондоне появилась в 2016 году в память о людях, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ее построил архитектор Со Цзывай (Tszwai So). Он родился в Китае, учился в Великобритании, а потом заинтересовался культурой Беларуси и перешел в униатство.





Церковь действительно очень ценна в архитектурном мире: она уже завоевала приз зрительских симпатий конкурса New London Architecture в 2017 году и участвовала в международном конкурсе «Здание года».