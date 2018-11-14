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Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы

15.11.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Как отличается благосостояние жителей Беларуси и ее западных стран-соседок?

Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы
Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук оценил, как рос реальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Беларуси по сравнению с Латвией, Литвой, Польшей, а также с Чехией и Словакией, лидирующими по уровню жизни в регионе Центральной и Восточной Европы. Они похожи на Беларусь по размеру, количеству жителей и структуре экономики, пишет "Завтра твоей страны".

С 1995 по 2007 год уровень жизни в этих странах рос относительно схожими темпами. Заметные колебания начинаются в 2008 году – в первые несколько лет в пользу Беларуси, а потом с ее все большим отставанием, отмечается в исследовании «Ориентируясь на лидеров ЦВЕ: какой темп роста нужен Беларуси?».


Динамика реального благосостояния в странах ЦВЕ. Фото: из исследования

— Почти у всех стран региона в 2009 году был существенный спад. Но страны снизили интенсивность или полностью отказались от схемы, когда они торговали с дефицитом и финансировали его за счет большого притока капитала из развитых стран. Это позволило им впоследствии демонстрировать более устойчивый рост, — рассказывает Дмитрий Крук.

Беларусь в 2009-2010 годах выглядела очень хорошо по сравнению с другими странами, благодаря тому, что экономика поддерживалась искусственными мерами, в том числе финансированием типичного для региона внешнего дефицита за счет государственных кредитов.


— По сути это были феномен отложенной рецессии и нежелание принять существенные изменения, которые произошли после глобального кризиса. Это вылилось в череду девальваций и впоследствии ставшую устойчивым медленным ростом — стагнационную среду, в рамках которой мы находимся до сих пор, — объясняет экономист.

С 2012 года большинство стран Центральной и Восточной Европы вернулись к росту. В последние 4-5 лет во всем регионе он ниже, чем был до кризиса, но остается устойчивым. Беларусь же с каждым годом все больше отстает по уровню жизни.


Относительный уровень реального благосостояния Беларуси (в % от благосостояния в сравниваемой стране)

Сегодня уровень благосостояния в Беларуси не превышает 50-70% от западных соседей и лидеров региона. И, по прогнозам эксперта, при нынешних темпах развития в ближайшие 5 лет разрыв будет увеличиваться.

При нынешних темпах роста в 2% Беларуси понадобилось бы минимум 28 лет, чтобы прийти к уровню жизни Словакии 2017 года. Достичь этого показателя в течение 10 лет можно при ежегодном росте на 5,6%, а за 5 лет — на 11%.


Столько лет нужно Беларуси, чтобы достигнуть уровня благосостояния стран ЦВЕ в 2017 году, при различных темпах роста

К 2030 году в большинстве указанных стран региона реальное благосостояние вырастет примерно на 50% по сравнению с 2017 годом, а к 2050 году удвоится.

Без решительных действий Беларусь продолжит плестись в хвосте.

— Нынешние темпы роста Беларуси угрожают будущему развитию страны. Нахождение в таком диапазоне ведет к консервации разрыва в уровне благосостояния, а в худшем случае даже его увеличению, — убежден эксперт.

Разрыв в уровне жизни приведет к тому, что Беларусь продолжит терять привлекательность для квалифицированных работников, развития науки, технологий, инноваций. Из-за этого рискует замедлиться рост человеческого капитала, обострится рост трудовой миграции. В итоге вырастет вероятность депопуляции и системных проблем на рынке труда. Основной причиной потока инвестиций будет низкий уровень оплаты труда. Все это сильно повлияет на потенциал будущего роста, отмечает автор исследования.


Чтобы как-то исправить ситуацию, отечественную экономику предстоит подстегнуть к большему росту. Например, чтобы догнать по уровню реального благосостояния Словакию через 10 лет, среднегодовой темп прироста в Беларуси должен составлять 7,6%, через 20 лет – 5,2%, а через 30 – 4,1%.

— Если мы хотим хотя бы сохранить статус-кво, который был в первой декаде 2000-х годов, и придать экономике динамику, нам нужен ориентир в 5-6% ежегодного прироста. Тогда Беларусь можно будет назвать успешно развивающейся страной, которая догоняет лидеров региона, — обозначает ориентир Дмитрий Крук.

В случае изменения структуры экономики и ее институциональной среды на более адекватную, Беларусь вполне могла бы расти ежегодно на 6-7% в ближайшие 10 лет и дойти хотя бы до уровня благосостояния Латвии или приблизиться к польскому. Сложней будет обеспечить рост хотя бы на 5% на протяжении следующих 20 лет.

 
 
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Как отличается благосостояние жителей Беларуси и ее западных стран-соседок?
 
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