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Срок санации Брестского КСМ продлен на пять лет
Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров Беларуси от 13 ноября 2018 года № 816, сообщает пресс-служба правительства.
Областные власти просили продлить срок санации комбината строительных материалов до 1 ноября 2023 года - и получили «добро».
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Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров Беларуси от 13 ноября 2018 года № 816, сообщает пресс-служба правительства.
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