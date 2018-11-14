Срок санации Брестского КСМ продлен на пять лет

Областные власти просили продлить срок санации комбината строительных материалов до 1 ноября 2023 года - и получили «добро».

напоминает, что проблемы на КСМ начались в 2014 году, когда предприятие закупило новую итальянскую линию SAСMI по выпуску керамической плитки. Но тогда выпуск продукции себя не оправдал. Линия не окупалась, долги не оплачивались, и летом 2015 года предприятие объявило себя банкротом. В марте 2016 года решением областного экономического суда на КСМ началась 1,5-годичная процедура санации, которая позже была продлена еще на год, до нынешнего ноября.