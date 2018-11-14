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Романчук: Частному иностранному инвестору дали по башке и забрали его собственность

15.11.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Это всё, что нужно знать иностранным и внутренним инвесторам об инвестиционном климате в Беларуси, считает известный экономист.



Ярослав Романчук высказался в Фейсбуке о передаче ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» в собственность государства.

«Простая сухая формулировка: «Решение, которое принял президент о возврате его в собственность государства, выполнено».

Это всё, что нужно знать иностранным и внутренним инвесторам об инвестиционном климате в Беларуси. Можно пачками принимать декреты, указы и директивы. Можно пакетами принимать концепции по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и модернизации экономики. Можно хоть каждый месяц проводить международные инвестиционные форумы в Лондоне, Франкфурте, Нью-Йорке, Могилёве, Лиде или Бресте. Руководителям Совмина можно регулярно участвовать в экономических конференциях, бизнес-ассамблеях или молодёжных хакатонах. Палата представителей может даже каждый квартал проводить открытые слушания по улучшению инвестиционного климата».

По мнению руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, дело Оршанского авиаремонтного завода перебивает все правильные декларации, благие намерения и законодательные пожелания.


«Если дело выглядит как конфискация частного, пахнет как конфискация, звучит как конфискация, значит, высока вероятность того, что это и есть конфискация. Проще говоря, частному иностранному инвестору дали по башке и забрали его собственность. Возможно, он негодяй. Не исключено, что жулик. Так докажи цивилизованным правовым способом!»

Романчук считает, что если инвестор что-то нарушил, пусть установит суд, желательно международный арбитраж.

«Если украл, тогда нужно возбуждать уголовное дело с чётким указанием статьи Уголовного кодекса. Если не выполнил обязательства, то надо предельно конкретно указать, какие, показать, к каким последствиям это привело (убытки для белорусского акционера, например).

Только так. Иначе – беспредел, фаворитизм и капризы большого начальника», – заключает эксперт.

 
   


 
Теги: Брест
 
 
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