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«Реал» утвердил нового главного тренера клуба

15.11.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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«Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.



Как передает Чемпионат.com, соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года. 

Издание напоминает, что несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста «Реал» провел 4 матча, в каждом из которых одержал победу.

После 12 туров мадридский «Реал» набрал 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстает от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу.

 
 
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«Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.
 
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