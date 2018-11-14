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«Реал» утвердил нового главного тренера клуба
«Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.
Как передает
Издание напоминает, что несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста «Реал» провел 4 матча, в каждом из которых одержал победу.
После 12 туров мадридский «Реал» набрал 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстает от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу.
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«Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.
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