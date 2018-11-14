«Реал» утвердил нового главного тренера клуба









Чемпионат.com , соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года. Как передает, соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года.





Издание напоминает, что несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста «Реал» провел 4 матча, в каждом из которых одержал победу.





После 12 туров мадридский «Реал» набрал 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстает от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу.