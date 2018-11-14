Комитет по правам человека ООН сделал замечания по докладу, представленному властями Беларуси в Женеве

Напомним, 8−9 октября на 124-й сессии Комитета ООН по правам человека (КПЧ) Беларусь впервые за последние 20 лет представила отчет о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.





Правозащитники в свою очередь подготовили альтернативный доклад, в котором более подробно изложили ситуацию по ряду наиболее, на их взгляд, проблемных тем, о которых говорят в разрезе нарушения прав человека в Беларуси: свобода СМИ, собраний, выражения мнений, смертная казнь, дискриминация, пытки и другие. Кроме упоминания проблемы правозащитники дали рекомендации, как их решить. Комитет рассмотрел доклад властей и правозащитников и поддержал почти все рекомендации последних.





Так, например, Комитет отмечает, что общие принципы равенства перед законом и недискриминации закреплены в Конституции Беларуси, но это не обеспечивает всеобъемлющую защиту от дискриминации и не предусматривает эффективных средств правовой защиты от дискриминации. П









В Комитете также отметили уязвимые к дискриминации группы: представители ромской национальности, ЛГБТ, люди с инвалидностью. В своем докладе белорусские власти ничего о защите прав рома не написали, но на их дискриминацию просили обратить внимание белорусские правозащитники. Поэтому Комитет рекомендовал властям принять эффективные меры для борьбы с дискриминацией в отношении рома, борьбы с пропагандой ненависти, направленной на них, ликвидацией расового профилирования сотрудниками правоохранительных органов и другое.





По поводу ЛГБТ Комитет рекомендовал предпринять решительные шаги по эффективному искоренению всех форм дискриминации и насилия на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том числе путем оперативного и эффективного расследования любых сообщений о насилии или ненависти, мотивированных сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, а также путем привлечения виновных к суду.





Из позитивных изменений члены Комитета, как и правозащитники, отметили ратификацию Беларусью Конвенции о правах людей с инвалидностью 3 октября 2016 года и создание первого Национального плана реализации норм этой Конвенции в Республике Беларусь на 2017−2025 годы. Однако Комитет рекомендовал властям обеспечивать более широкую доступность и недискриминационный доступ людей с инвалидностью к общественному транспорту, зданиям и другим объектам, ускорить интеграцию детей с ограниченными возможностями через инклюзивное образование.





Ряд рекомендаций Комитета касается проблемы насилия в отношении женщин. Чтобы усилить борьбу по предотвращению насилия, как считают в ООН, необходимо принять законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, особенно для жертв домашнего и сексуального насилия, включая изнасилование в браке, усилить превентивные меры, обеспечить надлежащую подготовку для сотрудников правоохранительных органов, судебных органов и других сторон по вопросам выявления, обработки и расследования случаев насилия в отношении женщин с учетом гендерных факторов.





Также в своих замечаниях в очередной раз Комитет призывает ввести мораторий на смертную казнь, поскольку она «не может сочетаться с полным уважением к праву на жизнь», запретить пытки и жестокое обращение в местах содержания под стражей, принять все необходимые меры для обеспечения полной независимости судебной власти на законодательном уровне и на практике, упростить правила регистрации ассоциаций.





Ответ на эти замечания белорусские власти могут дать в своем следующем докладе, который должны представить в Комитет в ноябре 2022 года.