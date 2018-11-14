Руководители спецПТУ, обвиняемые в избиении подростков, не признают вину





Обвиняемый Боровиков. Фото: tut.by





tut.by . Под судом оказались экс-директор училища Малышкин и два его заместителя — Боровиков и Долгий. Все трое не признают вину. Боровиков настаивает на том, что его оболгали, пишет





Потерпевшими по делу проходят восемь учащихся, которые пожаловались на побои.





По данным предварительного следствия, обвиняемые били подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу. При этом они оскорбляли учащихся, в том числе нецензурно.





Руководители вину признают частично. Малышкин — в том, что нарушил ПДД, Боровиков — "частично в каждом из эпизодов". А Долгий не согласен с утверждением, что действовал в группе и намеренно бил потерпевших.





Родители пострадавших подростков на суде настаивали на наказании только для директора спецучреждения Малышкина. Одна из матерей заявила: "Я не понимаю, почему судят Долгого — сын о нём не говорил. Я считаю, что Боровикову достаточно того, что он уже отбыл [в СИЗО]. А Малышкин как директор должен ответить".





Кстати, заместитель директора Боровиков в своём последнем слове заявил, что его оболгали: "Я сам спас от судов столько подростков, а меня посадили, оговорили. А теперь каются, просят прощения: мол, мы не думали, что так получится. Это дети, они решили пошутить, поиграть, для них это шутка. Которая закончилась горем для семьи, для всех близких, для меня лично ".





В последнем слове Боровиков вспомнил, как "заместителя директора по воспитательной работе избил одурманенный клеем воспитанник". После этого сотрудник СПТУ провёл в больнице полтора месяца со сломанной челюстью, а подросток наказан не был. Боровиков добавил, что не один раз просил ужесточить условия содержания подростков в СПТУ, чтобы не было побега, но его никто не слушал.





Обвиняемый пояснил, что большую часть времени он посвятил своей семье — родителям и особенно сестре, белорусской писательнице и поэтессе Раисе Боровиковой. Также рассказал, что дважды увольнялся по собственному желанию из СПТУ, дважды его приглашали назад и он соглашался.









Бывший директор спецучилища Малышкин выступит с последним словом 26 ноября.





Прокурор просит для Малышкина, Боровикова и Долгого наказание в виде пяти с половиной, четырёх и трёх лет лишения свободы соответственно без конфискации имущества. Для Малышкина он также просит штраф в размере 400 базовых величин.





Напомним, что в ноябре 2017 года шестеро подростков сбежали из СПТУ. Их нашли в тот же день и вернули в учреждение, а там, по словам ребят, избили. Пятеро получили различные травмы, а 16-летний Андрей был госпитализирован с травмой позвоночника. В больнице подросток провёл две недели, а после выписки его вернули в СПТУ.