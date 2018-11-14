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Британский кабинет министров одобрил план соглашения по Brexit

15.11.2018 08:16 — Разное | Партизан  
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Правительство Великобритании одобрило план развода с Европейским союзом. Решение принято после многочасового заседания. Однако недовольные консерваторы в парламенте, по слухам, могут потребовать отставки Терезы Мэй.



Британский кабинет министров одобрил проект договора о выходе Великобритании из ЕС, накануне согласованный представителями Лондона и Брюсселя. Об этом вечером в среду, 14 ноября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после многочасового заседания правительства, посвященного этому вопросу, пишет DW

Обсуждение соглашения продолжалось пять часов. 

"Кабинет совместно решил, что правительство должно поддержать соглашение о выходе", - сказала она журналистам. 

В то же время ряд британских СМИ во время заседания кабинета министров сообщили, что в Консервативной партии рассматривают возможность вынесения в парламенте вопроса о недоверии Терезе Мэй.

"Высокопоставленный представитель консерваторов сообщил мне, что недовольство среди сторонников "Брекзита" так велико, что уже в четверг оно может вылиться в голосование о недоверии", - сообщила в Twitter вечером в среду журналистка BBC Лора Кюнсберг.

С британской точки зрения речь идет не только договоре по "Брекзиту". Но и о судьбе правительства Терезы Мэй. Больше всего недовольства у британских сторонников выхода из ЕС вызывает пассаж о том, каким образом планируется избежать контроля на границе члена ЕС Ирландии с британской Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения. В проекте соглашения представлен вариант, избегающий возвращения к фиксированной границе, сообщил ранее ирландский телеканал RTE со ссылкой на источники в правительственных кругах. 

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. 

 
 
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Правительство Великобритании одобрило план развода с Европейским союзом. Решение принято после многочасового заседания. Однако недовольные консерваторы в...
 
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