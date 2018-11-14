Британский кабинет министров одобрил план соглашения по Brexit









DW . Британский кабинет министров одобрил проект договора о выходе Великобритании из ЕС, накануне согласованный представителями Лондона и Брюсселя. Об этом вечером в среду, 14 ноября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после многочасового заседания правительства, посвященного этому вопросу, пишет





Обсуждение соглашения продолжалось пять часов.





"Кабинет совместно решил, что правительство должно поддержать соглашение о выходе", - сказала она журналистам.





В то же время ряд британских СМИ во время заседания кабинета министров сообщили, что в Консервативной партии рассматривают возможность вынесения в парламенте вопроса о недоверии Терезе Мэй.





"Высокопоставленный представитель консерваторов сообщил мне, что недовольство среди сторонников "Брекзита" так велико, что уже в четверг оно может вылиться в голосование о недоверии", - сообщила в Twitter вечером в среду журналистка BBC Лора Кюнсберг.



