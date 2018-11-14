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Геннадий Савилов: согласуют ли кандидатуру рулевого сборной с президентом? Без участия президента на таком уровне ничего не делается

15.11.2018 08:16 — Разное | Партизан  
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Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, согласуют ли кандидатуру главного тренера сборной Беларуси с президентом страны Александром Лукашенко.



- Инициатива назначить Сидоренко в "Динамо" исходила от федерации или от клуба?

- Имел место комплексный подход. Нельзя утверждать, что это конкретное решение одной организации. Федерация и руководство "Динамо" участвовали в диалоге, в ходе которого пришли к общему решению. Естественно, федерация хоккея не в праве директивным методом назначить главного тренера в "Динамо" или повлиять на его назначение. Уже не раз поднимался вопрос о сближении федерации и "Динамо", возможно, в какой-то степени такое решение — следствие таких разговоров.

- Говорят, в футболе кандидатов на пост главного тренера сборной согласуют с президентом. А в хоккее согласуют?

- Конечно, без участия президента на таком уровне ничего не делается. Но, я думаю, все прекрасно понимают, что кроме хоккея Александру Григорьевичу есть чем заняться. Хоккей — это даже не тысячная доля всего того, за что отвечает глава государства. Это один из ведущих видов спорта в нашей стране, но если президент непосредственно будет участвовать в управлении или согласовании каких-то дел, то для чего тогда нужны все остальные люди, ответственные за хоккей? Для решения таких вопросов есть председатель федерации, генералитет, наблюдательный совет. Однако, в связи с тем, что первый вице-президент НОК [Андрей Асташевич], гендиректор "Динамо" [Дмитрий Басков] и я играем в одной [хоккейной] команде с президентом, естественно, в неформальной обстановке где-то на тренировках обсуждаем положение дел в хоккее. Конечно, затрагивали и тему неудачного выступления "Динамо" в КХЛ. 

Но это лишь потому, что руководителю страны небезразличен хоккей и в случае необходимости он может спросить: какие планы, что дальше. Поэтому не знаю, как происходит в футболе, но в хоккее примерно так, как я изложил. Мы обсуждаем хоккей, но все это по инициативе главы государства. Если Александр Григорьевич посчитает нужным — спросит, выскажет свое мнение, позицию или скажет, что что-то делается не в той мере, в которой требуют государство, болельщики, — цитирует Савилова by.tribuna.com.


 
 
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Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, согласуют ли кандидатуру главного тренера сборной Беларуси с президентом страны Александром Лукашенко.
 
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