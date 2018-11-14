Путина обижали в Сингапуре: заставили идти через рамку и ждать

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Издание пишет, что когда Путин приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, охрана настояла на том, чтобы президент РФ прошел сквозь рамку, как все остальные посетители. Отмечается, что в России привыкли, что для представителей власти обычно организуют отдельный вход - без проверки. Сообщается, что когда Путин прошел сквозь рамку, металлоискатель зазвенел. Что именно, лежащее в карманах президента РФ, вызвало этот звон, журналисту узнать не удалось.





Далее, как пишет издание, Путин отправился в отель, где у него одна за другой были запланированы встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. Мун Чжэ Ин, а затем и Синздо Абэ опоздали на встречи и президенту России пришлось их ждать. Это, как отмечают журналисты, стало беспрецедентным событием, поскольку обычно на встречи опаздывает российский лидер.