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Путина обижали в Сингапуре: заставили идти через рамку и ждать

15.11.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин 13 ноября приехал в Сингапур, чтобы принять участие в работе саммита Россия-АСЕАН и провести несколько двусторонних встреч. Об этом сообщает Коммерсант.



Фото: Vesti.ru

Издание пишет, что когда Путин приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, охрана настояла на том, чтобы президент РФ прошел сквозь рамку, как все остальные посетители. Отмечается, что в России привыкли, что для представителей власти обычно организуют отдельный вход - без проверки. Сообщается, что когда Путин прошел сквозь рамку, металлоискатель зазвенел. Что именно, лежащее в карманах президента РФ, вызвало этот звон, журналисту узнать не удалось.

Далее, как пишет издание, Путин отправился в отель, где у него одна за другой были запланированы встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. Мун Чжэ Ин, а затем и Синздо Абэ опоздали на встречи и президенту России пришлось их ждать. Это, как отмечают журналисты, стало беспрецедентным событием, поскольку обычно на встречи опаздывает российский лидер.

 
 
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Президент России Владимир Путин 13 ноября приехал в Сингапур, чтобы принять участие в работе саммита Россия-АСЕАН и провести несколько двусторонних встреч. Об этом...
 
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