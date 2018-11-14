«Пистолет. Тебя любят мои дети»: Кадырова разблокировали в Instagram









Instagram разблокировал официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov_95. Об этом политик написал в Telegram-канале.





«В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — заявил чиновник и добавил, что «не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена».





монолог к пистолету . Первым постом Кадыров опубликовал





«Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых „слов“ сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным <…> Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони <…>»



