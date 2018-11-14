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«Пистолет. Тебя любят мои дети»: Кадырова разблокировали в Instagram

15.11.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Первым постом он обратился к «члену семьи» пистолету.



Instagram разблокировал официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov_95. Об этом политик написал в Telegram-канале.  

«В среду вечером разблокирована моя страница в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — заявил чиновник и добавил, что «не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена».

Первым постом Кадыров опубликовал монолог к пистолету

«Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых „слов“ сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным <…> Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони <…>»

Напомним, 8 ноября Instagram заблокировал второй аккаунт Кадырова, который был создан в июле 2018 года. На @za_kadyrov_95 было подписано более 1,3 млн человек. 

Первая страница @kadyrov_95 была заблокирована в декабре 2017 года. Компания Facebook заблокировала аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook из-за его попадания в санкционный «список Магнитского». Из-за этого «у Facebook появилось юридическое обязательство удалить эти аккаунты», заявляли ранее в компании. 

 
 
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Первым постом он обратился к «члену семьи» пистолету.
 
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