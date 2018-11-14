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На обслуживание госдолга из республиканского бюджета уходит 13% расходов

15.11.2018 08:01 — Разное | Партизан  
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На обслуживание государственного долга и долга органов местного самоуправления Беларуси за 9 месяцев текущего года из консолидированного бюджета страны потрачено 1 929,1 млн. рублей. Для сравнения — расходы на социальную сферу составили 1729,8 млн. рублей, на здравоохранение — 3548,5 млн. рублей. Такие данные содержатся в Бюллетене об исполнении консолидированного и местных бюджетов Минфина.

При этом основную нагрузку по выплате госдолга несет республиканский бюджет — из него на оплату госдолга ушло 1774,1 млн. рублей, в прошлом году за тот же период из республиканского бюджета на эти цели было направлено 1564,5 млн. рублей,  что составляло тогда 13,6% от всех расходов республиканского бюджета. в этом году не смотря на рост расходов на обслуживания госдолга в абсолютном значении в структуре расходов показатель оказался чуть ниже и составил 13%.

Отметим также, что в текущем году обслуживание госдолга давалось бюджету легче, чем в прошлом из-за значительного — более чем на 60% — роста доходов от внешнеэкономической деятельности в связи с ростом цены на нефть. Часть этих доходов идет на профицит бюджета, из которого, в свою очередь, и оплачиваются расходы по обслуживанию госдолга.

За 9 месяцев текущего года доходы от ВЭД составили более 4 млрд. рублей и в структуре доходов республиканского бюджета заняли второе место после доходов от НДС (5,84 млрд. рублей) . При этом доля доходов от ВЭД увеличилась 24% за 9 месяцев 2017 года до 30% в текущем.

 
 
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На обслуживание государственного долга и долга органов местного самоуправления Беларуси за 9 месяцев текущего года из консолидированного бюджета страны...
 
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