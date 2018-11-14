Белорусский Банк Торговый капитал иранского происхождения отключен от SWIFT из-за санкций





Банк приводит текст сообщения, которое им было получено от компании SWIFT:





«Компания SWIFT, являясь глобальной системной организацией, стоящей на позициях нейтралитета, действует в интересах всех своих членов и играет ключевую роль в поддержке мировой экономики, предоставляя услуги по безопасной передаче финансовых сообщений. В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации. В связи с вышеизложенным сообщаем, что Ваша организация ЗАО «БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ» — BBTKBY2X и любые связанные с этим кодом БИК тестовые адреса будут деактивированы в понедельник 12 ноября 2018 г. в 11:00 GMT (14:00 по местному времени), а действие всех ваших контрактов с компанией SWIFT будет приостановлено».





«5 ноября 2018 года вступила в силу вторая часть санкций США в отношении Ирана. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции Центрального банка Ирана, судоходство и судостроение. При этом в прошлом месяце Департамент казначейства США вел с представителями SWIFT переговоры насчет отключения Ирана от системы», — говорится в информационном сообщении Белорусского межбанковского расчетного центра.









В БМРЦ подтвердили отключение Банка торговый капитал от SWIFT. По данным БМРЦ, количество белорусских участников SWIFT уменьшилось до 24 банков, включая Национальный банк. Количество членов группы пользователей SWIFT в Беларуси составляет 26 банков и организаций.





ЗАО «ТК Банк» основано в сентябре 2008 года. Основным акционером ЗАО «ТК Банк» является Банк Теджарат (Исламская Республика Иран). Его доля составляет 99,89%. «Bank Tejarat создан в 1979 году путем слияния одиннадцати банков и в настоящий момент является одиним из крупнейших банков Ирана.