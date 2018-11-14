ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский Банк Торговый капитал иранского происхождения отключен от SWIFT из-за санкций

15.11.2018 07:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
ЗАО «Банк торговый капитал» сообщает, что по решению компании СВИФТ БИК-адрес банка (BBTK BY 2X) деактивирован 12 ноября 2018 г с 14:00 GMT, сказано в сообщении на сайте банка.

Белорусский Банк Торговый капитал иранского происхождения отключен от SWIFT из-за санкций

Банк приводит текст сообщения, которое им было получено от компании SWIFT:

«Компания SWIFT, являясь глобальной системной организацией, стоящей на позициях нейтралитета, действует в интересах всех своих членов и играет ключевую роль в поддержке мировой экономики, предоставляя услуги по безопасной передаче финансовых сообщений. В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации. В связи с вышеизложенным сообщаем, что Ваша организация ЗАО «БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ» — BBTKBY2X и любые связанные с этим кодом БИК тестовые адреса будут деактивированы в понедельник 12 ноября 2018 г. в 11:00 GMT (14:00 по местному времени), а действие всех ваших контрактов с компанией SWIFT будет приостановлено».

«5 ноября 2018 года вступила в силу вторая часть санкций США в отношении Ирана. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции Центрального банка Ирана, судоходство и судостроение. При этом в прошлом месяце Департамент казначейства США вел с представителями SWIFT переговоры насчет отключения Ирана от системы», — говорится в информационном сообщении Белорусского межбанковского расчетного центра.


В БМРЦ подтвердили отключение Банка торговый капитал от SWIFT. По данным БМРЦ, количество белорусских участников SWIFT уменьшилось до 24 банков, включая Национальный банк. Количество членов группы пользователей SWIFT в Беларуси составляет 26 банков и организаций.

ЗАО «ТК Банк» основано в сентябре 2008 года. Основным акционером ЗАО «ТК Банк» является Банк Теджарат (Исламская Республика Иран). Его доля составляет 99,89%. «Bank Tejarat создан в 1979 году путем слияния одиннадцати банков и в настоящий момент является одиним из крупнейших банков Ирана.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Банк торговый капитал» сообщает, что по решению компании СВИФТ БИК-адрес банка (BBTK BY 2X) деактивирован 12 ноября 2018 г с 14:00 GMT, сказано в сообщении на сайте банка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменит ли IT Минск к лучшему?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика