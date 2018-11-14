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Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской
15.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.
Фото из архива
Прокуратура Гродненской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 61-летнего жителя Сморгони в убийстве с особой жестокостью.
Все произошло в апреле 2018 года в квартире обвиняемого. После совместного распития спиртных напитков хозяин во время ссоры жестоко избил 48-летнего гостя, нанеся ему не менее 52 ударов доской по различным частям тела.
За совершение убийства с особой жестокостью в соответствии с санкцией ч.2 ст. 139 УК предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двадцати пяти лет или пожизненное заключение.-
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Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.
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