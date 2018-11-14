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Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской

15.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.
Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской
Фото из архива

Прокуратура Гродненской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 61-летнего жителя Сморгони в убийстве с особой жестокостью.

Все произошло в апреле 2018 года в квартире обвиняемого. После совместного распития спиртных напитков хозяин во время ссоры жестоко избил 48-летнего гостя, нанеся ему не менее 52 ударов доской по различным частям тела.

"После этого мужчина лег спать. А потерпевший от полученных множественных тяжких телесных повреждений, осложнившихся травматическим шоком, скончался в коридоре квартиры через несколько часов", - рассказала Татьяна Вербель.

За совершение убийства с особой жестокостью в соответствии с санкцией ч.2 ст. 139 УК предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двадцати пяти лет или пожизненное заключение.-

БЕЛТА

 
 
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Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.
 
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