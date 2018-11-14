Житель Сморгони до смерти избил знакомого доской. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.



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Прокуратура Гродненской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 61-летнего жителя Сморгони в убийстве с особой жестокостью.

Все произошло в апреле 2018 года в квартире обвиняемого. После совместного распития спиртных напитков хозяин во время ссоры жестоко избил 48-летнего гостя, нанеся ему не менее 52 ударов доской по различным частям тела.

"После этого мужчина лег спать. А потерпевший от полученных множественных тяжких телесных повреждений, осложнившихся травматическим шоком, скончался в коридоре квартиры через несколько часов", - рассказала Татьяна Вербель.

За совершение убийства с особой жестокостью в соответствии с санкцией ч.2 ст. 139 УК предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двадцати пяти лет или пожизненное заключение.-

БЕЛТА