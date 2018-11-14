Еще летние или уже зимние: на каких шинах все-таки безопаснее ездить в такую погоду

Погода радует все меньше: то проливной дождь вперемешку со снегом, то туман и тепло. Дорога тут же отреагировала на это чередой аварий , иногда, к большому сожалению, смертельных . Традиционно повышенную аварийность в такие дни многие связывают с переобувкой резины. С одной стороны, по закону на летних шинах можно ездить до 1 декабря, с другой — дорожные условия уже далеки от комфортных. AUTO.TUT.BY попытался разобраться, можно ли еще тянуть с переобувкой или летняя шина на мокром и холодном асфальте сработает лучше зимней.





— Исходя из таких погодных условий, которые сейчас сложились, летние шины уже почти не могут работать, — категоричен Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки. — Твердый протектор летних шин эффективен при температурах максимум до +5 градусов. Так что нужно переходить на зимние шины, не дожидаясь 1 декабря. Потому что уже могут быть какие-то участки загородных дорог или путепроводы в городе, которые продуваются ветром, и на них может образовываться гололедица.

Думаю, не слишком ошибусь в оценке тормозного пути на летних и зимних шинах на мокром асфальте — плюс-минус он будет одинаковым. А вот на льду или снегу эта разница просто огромна. Причем она всегда становится неожиданностью для водителя.

Что касается езды в гололедицу, то существуют очевидные вещи: держать дистанцию, плавно ускоряться и тормозить, снизить скорость, контролировать то, что происходит сзади. Но еще многие забывают чаще крутить головой, контролируя, что происходит вокруг. Выезжая на перекресток на свой зеленый, посмотрите по сторонам. Не исключено, что там может «проскальзывать» автомобиль, который из-за гололедицы не смог вовремя остановиться. И неважно, кто в этой ситуации прав или виноват.

Если дождь, как сейчас, не забываем подсушивать окна и зеркала, чтобы обеспечить хорошую обзорность, — рекомендует эксперт.

Многие владельцы шипованных шин оттягивают момент переобувки до настоящего первого снега, оправдывая это тем, что шипы об асфальт быстро стираются, да и вообще шипованные шины на асфальте неэффективны.

— На самом деле эта экономия мнимая и опасения напрасны. Современные шипованные шины сконструированы так, что на асфальте шипы «утапливаются» и работает именно протектор шины. Кроме того, все равно бóльшую часть времени, если мы живем в городе, то ездим по чистому асфальту. И, переобувшись на неделю раньше, не слишком сильно сократим ресурс шин. А вот риски уменьшим значительно.

Утром выпал снег, а вы еще не переобулись? Не выезжайте из дома хотя бы часов до 11

Как быть, если зима застала прямо в дороге? Поехал в гости по сухому асфальту, а по пути обратно выпал снег. Сергей Овчинников советует не игнорировать прогноз погоды. На два-три дня вперед он дается довольно точный.

— Если уже попали в такую ситуацию, когда вы утром встали, а выпал снег, то я бы отложил все дела и подождал несколько часов. Обычно первый снег часам к 11−12 уже растает или дорожные службы сделают свою работу. Как ни крути, но ехать по чистому асфальту на летних шинах все же безопаснее.





Так что для тех, кто остался на летней резине, совет один: поскорее переобуваться. Некоторые думают: «А я вот буду медленнее ехать, держать дистанцию. Я предохраняюсь». На самом деле это не работает в городе как минимум. Если вы держите большую дистанцию, в это пространство обязательно вклинивается другой автомобиль, сокращая эту безопасную дистанцию сразу в несколько раз. Поэтому как бы медленно мы ни ехали, какую бы дистанцию ни держали, авария — это вопрос времени или везения.

— Надо понимать одну важную вещь: самое драгоценное, что у вас есть, находится с вами в автомобиле — это ваши дети, родные или друзья. За них мы несем ответственность, — заключает эксперт.

«Вылетают в кювет чаще всего те, у кого или летняя резина, или плохая зимняя»



Фото: Автопомощь

Владелец службы эвакуации Евгений соглашается, что первый снег или гололедица приводят к повышенному количеству «вылетов» на дорогах.

— По моим личным наблюдениям, большинство машин, которые в снегопад или гололедицу вылетают с дороги, обуты либо в летнюю, либо в изношенную зимнюю резину. Водители не соотносят свои возможности и погодные условия. И на плохой зимней резине, думают, уже можно носиться. И, конечно, туман и ограниченная видимость тоже приводят к «незапланированным» съездам в кюветы.

Павел Юхневич, ведущий специалист по продажам в avtoshina.by, говорит, что на сегодняшний день большая часть автомобилистов уже сменила летние шины на зимние.





— Я бы сказал, что 14 ноября (когда выпал первый снег. — Прим. AUTO.TUT.BY) у шиномонтажников оказалось очень длинным. Сегодня будет то же самое. Хотя на самом деле из года в год опыт показывает, что белорусы — люди дисциплинированные. На мой взгляд, процентов 65−70 автомобилей уже переобулись. Как правило, полноприводные машины и внедорожники делают это чуть позже, вот сейчас уже начали приезжать и они. Многие, конечно, сейчас покупают новые авто, на них покупают зимние шины. Кстати, оказалось, что на Geely Atlas размер шин довольно дефицитный, сложно их найти.

Но какого-то особого всплеска среди желающих переобуться вчера не было. У нас шиномонтаж работает в обычном режиме, хотя все расписано на два дня вперед. В выходные можно по живой очереди переобуться. Ну и ждем любителей шипов. Они переобуваются последними осенью и первыми весной. Берегут шипы. Вот сегодня у нас первый автомобиль переобулся в шипованные шины.