МЧС проверит потолки во всех торговых центрах Беларуси

До 19 ноября местные исполнительные и распорядительные органы составят перечень торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей. Проверять будут здания с подвесными гипсокартонными потолками больших площадей.

До 19 декабря сотрудники МЧС осмотрят потолки в торговых центрах. При необходимости подвергнут их тщательной проверке.