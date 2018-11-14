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МЧС проверит потолки во всех торговых центрах Беларуси

15.11.2018 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС проверит потолки во всех торговых центрах Беларуси
МЧС Республики Беларусь

До 19 ноября местные исполнительные и распорядительные органы составят перечень торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей. Проверять будут здания с подвесными гипсокартонными потолками больших площадей. 

До 19 декабря сотрудники МЧС осмотрят потолки в торговых центрах. При необходимости подвергнут их тщательной проверке.    

Обрушение подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» произошло 12 ноября 2018 года. В результате пострадала женщина. Большая часть ТРЦ сейчас не работает. По всему зданию проверяются гипсокартонные конструкции. 

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Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Причина – недавнее обрушение в минском ТРЦ «Арена-Сити».
 
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