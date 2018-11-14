МЧС проверит потолки во всех торговых центрах Беларуси

До 19 ноября местные исполнительные и распорядительные органы составят перечень торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей. Проверять будут здания с подвесными гипсокартонными потолками больших площадей.
До 19 декабря сотрудники МЧС осмотрят потолки в торговых центрах. При необходимости подвергнут их тщательной проверке.
Обрушение подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» произошло 12 ноября 2018 года. В результате пострадала женщина. Большая часть ТРЦ сейчас не работает. По всему зданию проверяются гипсокартонные конструкции.