Руины Малибу: как выглядели калифорнийские дома знаменитостей до пожара

В Калифорнии продолжают полыхать лесные пожары. Они достигли Малибу, Калабасас и Агура-Хиллз, где находятся дорогие особняки многих знаменитостей. Некоторые из них уже уничтожены пламенем и список погорельцев постоянно пополняется: Джерард Батлер, Нил Янг, Робин Тике, Шэннен Доэрти, Майли Сайрус и другие звезды. Как сообщает издание The Sun , под угрозой — еще десятки поместий. Отметим, что речь идет о недвижимости стоимостью в несколько миллионов долларов.



Фото: www.yolandaslittleblackbook.com

Фото из Twitter актера

Одним из первых о потере своего дома в Малибу сообщил актер Джерард Батлер: от его особняка остались лишь головешки.



Фото: loanpride.com

Легендарный рок-музыкант Нил Янг со своей женой, актрисой Дэрил Ханн, так же остались без крыши над головой, — сообщает The Sun. Его эко-дом на склоне горы оценивался в 3,6 миллиона долларов.



Фото: www.dailymail.co.uk

Лишилась дома и популярная певица Майли Сайрус — об этом она сообщила на своей странице в Twitter . По ее словам, дом сгорел дотла, но ее домашние животные и «любовь ее жизни» вовремя ушли из дома.



Фото из instagram Майли Сайрус

Певица отмечает, что это для нее самое главное, и у нее останутся воспоминания об этом месте. Дом оценивался в 7 миллионов долларов.



Фото: из instagram Робина Тика

Сгорел и дом певца Робина Тика и его подруги. Тик поделился в instagram фотографией с подписью, что там горит его дом.



Дом Скотта Дерриксона после пожара. Фото: https://twitter.com/scottderrickson

Режиссер «Доктора Стренджа» Скотт Дерриксон в Twitter сообщил , что «потерял все». И выложил фотографию своего дома, который полностью сгорел во время пожара.



Фото: www.tmz.com

Камилла Граммер Мейер из «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» полностью потеряла свой дом в Малибу. Об этом она сообщила сама в Instagram .

Фото: www.thesun.co.uk

На втором фото: пожарные работают, чтобы сдержать распространение огня в доме актрисы.



Фото:google.com/maps

Актриса Ким Бейсингер жила в Малибу в течение многих лет с актером Алеком Болдуином. Однако теперь им придется искать новое жилье — дом полностью уничтожен.



Фото: virtualglobetrotting.com

В зоне риска находится особняк с озером, бассейном, теннисным кортом и баскетбольными площадками актера Уилла Смита и его семьи. К слову, недвижимость актера оценивается в 42 миллиона долларов.



Фото: www.dailymail.co.uk

Ким Кардашьян и ее семья вовремя эвакуировались. Огонь подобрался практически вплотную к собственности Ким, но не успел перекинуться на их дом стоимостью 60 миллионов долларов.



Фото: www.tmz.com

А вот новость о том, что сгорела роскошная резиденция телезвезды Кейтлин Дженнер (отчим Ким Кардашьян, который недавно сменил пол и стал женщиной), не подтвердилась — этот дом уцелел.



Имение Леди Гага. Фото: www.dailymail.co.uk



Имение Леди Гага. Фото: instagram певицы

Эвакуировалась из Малибу и певица Леди Гага. В Twitter она поделилась фотографией надвигающегося на ее дом огня и дыма и попросила всех молиться за всех пострадавших от пожаров.



Фото: из instagram Орландо Блума

Актер Орландо Блум успел опубликовать фото своей улицы в instagram , к которой приближалась стена пламени. О судьбе его дома пока тоже не известно.

Напомним, что пожар в Калифорнии начался две недели назад. Его уже назвали самым разрушительным в истории штата. Город Парадайс, где проживали 27 тысяч человек, сгорел полностью. Полный ущерб лесных пожаров в Калифорнии сейчас оценить невозможно — стихия продолжает бушевать в нескольких округах.