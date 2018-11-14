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Руины Малибу: как выглядели калифорнийские дома знаменитостей до пожара
В Калифорнии продолжают полыхать лесные пожары. Они достигли Малибу, Калабасас и Агура-Хиллз, где находятся дорогие особняки многих знаменитостей. Некоторые из них уже уничтожены пламенем и список погорельцев постоянно пополняется: Джерард Батлер, Нил Янг, Робин Тике, Шэннен Доэрти, Майли Сайрус и другие звезды. Как сообщает издание
Одним из
Легендарный рок-музыкант Нил Янг со своей женой, актрисой Дэрил Ханн, так же остались без крыши над головой, — сообщает The Sun. Его эко-дом на склоне горы оценивался в 3,6 миллиона долларов.
Лишилась дома и популярная певица Майли Сайрус — об этом она сообщила на своей странице в
Певица отмечает, что это для нее самое главное, и у нее останутся воспоминания об этом месте. Дом оценивался в 7 миллионов долларов.
Сгорел и дом певца Робина Тика и его подруги. Тик
Режиссер «Доктора Стренджа» Скотт Дерриксон в Twitter
Камилла Граммер Мейер из «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» полностью потеряла свой дом в Малибу. Об этом она сообщила сама в
На втором фото: пожарные работают, чтобы сдержать распространение огня в доме актрисы.
Актриса Ким Бейсингер жила в Малибу в течение многих лет с актером Алеком Болдуином. Однако теперь им придется искать новое жилье — дом полностью уничтожен.
В зоне риска находится особняк с озером, бассейном, теннисным кортом и баскетбольными площадками актера Уилла Смита и его семьи. К слову, недвижимость актера оценивается в 42 миллиона долларов.
Ким Кардашьян и ее семья вовремя эвакуировались. Огонь подобрался практически вплотную к собственности Ким, но не успел перекинуться на их дом стоимостью 60 миллионов долларов.
А вот новость о том, что сгорела роскошная резиденция телезвезды Кейтлин Дженнер (отчим Ким Кардашьян, который недавно сменил пол и стал женщиной), не подтвердилась — этот дом уцелел.
Эвакуировалась из Малибу и певица Леди Гага. В
Актер Орландо Блум успел опубликовать фото своей улицы в
Напомним, что пожар в Калифорнии
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Список погорельцев постоянно пополняется: Джерард Батлер, Нил Янг, Робин Тике и Шэннен Доэрти, Майли Сайрус и другие звезды. Под угрозой еще десятки имений.
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