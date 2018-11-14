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Акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала на Столинщине

15.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала на Столинщине

Акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала на Столинщине

12 ноября на территории Столинского района стартовала республиканская пожарно-профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проводимой акции старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Александр Симончик вместе с активистами МООП УО «Столинский аграрно-экономический колледж» посетили остановки общественного транспорта в городе Столине, а также проехали по «маршруту безопасности» г.Столин – р.п. Речица.

Работник РОЧС вместе с активистами раздавали пассажирам автобусов, ожидающим на остановках тематическую наглядно-изобразительную продукцию, рассказывали о целях и задачах проводимой акции, об опасности курения в постели, количестве пожаров и жертвах огня по этой причине, призывал курильщиков задуматься о губительности пагубной привычки.

Акция «Не прожигай свою жизнь!» стартовала на Столинщине

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План проведения акции «Не прожигай свою жизнь!»  ноябрь 2018 года

Цель республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» — предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Сроки проведения акции

Проходит с 12 по 30 ноября в четыре этапа:

1-й этап – 12 ноября — акция проводится в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях.

2-й этап – 13-20 ноября – акция проводится на промышленных предприятиях и в организациях, санаториях и учреждениях здравоохранения, в пунктах общественного питания.

3-й этап – 21-27 ноября – акция проводится в ССУЗах  (лицеи, колледжи). 

4-й этап – 28-30 ноября — акция проводится в местах массового пребывания людей (в крупных торговых центрах, на рынках и т.д.).

 

 
 
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12 ноября на территории Столинского района стартовала республиканская пожарно-профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на профилактику...
 
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