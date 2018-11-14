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Проведены повторные мониторинги

15.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Проведены повторные мониторинги

Проведены повторные мониторинги
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также выполнения указания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проведены повторные мониторинги автозаправочных станций (далее АЗС) ОАО «Коротичи», КУПП «Маньковичи», АЗС и ГАЗС по улице Пинской в г.Столине. При проведении повторных мониторингов проверялась степень выполнения ранее врученных рекомендаций по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

Проведены повторные мониторинги

При повторном мониторинге автозаправочной станции КУПП «Маньковичи» установлен факт невыполнения ранее врученных рекомендаций, руководитель объекта – Микулич Алексей Васильевич, основные нарушения:

  • Не обеспечено наличие на АЗС требуемого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
  • Не обеспечена работоспособность и исправность имеющихся средств пожаротушения.

За невыполнение ранее врученных рекомендаций рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности.

Работниками Столинского РОЧС при проведении повторных мониторингов в вышеуказанных объектах установлено, что все общие нарушения правил пожарной безопасности отражённые в ранее выданных рекомендациях устранены.

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также выполнения указания...
 
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