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Из-за снегопада в Киеве произошло около 500 ДТП
15.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Около 500 автоаварий произошло 14 ноября в Киеве из-за сильного снегопада.
Уточняется, что есть пострадавшие. Сейчас на улицах Киева работает 340 единиц техники. Чиновники уверяют, что коммунальщики будут убирать снег всю ночь. Снегопад ожидается в некоторых областях Украины и ночью, а на дорогах – гололедица.
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Около 500 автоаварий произошло 14 ноября в Киеве из-за сильного снегопада. Уточняется, что есть пострадавшие. Сейчас на улицах Киева работает 340 единиц техники....
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