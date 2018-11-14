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Загадка отрицательного резус-фактора крови человека

15.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Группа крови — это определенное сочетание характеристик эритроцитов, которое передается нам от родителей. Она не меняется в течение жизни человека и играет в организме очень важную роль. Важно знать свой резус-фактор, ведь он имеет одну важную особенность: при переливании крови с положительным резусом или при беременности, когда у плода противоположный резус, клетки организма могут атаковать инородный белок.

Генетика — точная наука, и она говорит о том, что мы можем унаследовать лишь характеристики наших предков. Но откуда тогда взялся отрицательный резус-фактор, если у большинства людей и всех приматов он положительный? Далее об удивительных научных фактах.

Какая бы у вас ни была группа крови, есть еще один очень важный показатель, о котором не стоит забывать. Кровь состоит из клеток, на поверхности которых может быть белок (антиген) — тот самый резус. Если такой белок есть, то кровь резус-положительная, если же нет — резус-отрицательная. У 80 % населения Земли этот белок присутствует. Но существует около 15 % людей, у которых этого антигена нет, и у них, соответственно, резус-фактор отрицательный. Именно это наличие/отсутствие белка интересует многих ученых, которые в процессе своих исследований узнали интересные вещи.

 
 
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Группа крови — это определенное сочетание характеристик эритроцитов, которое передается нам от родителей. Она не меняется в течение жизни человека и играет в...
 
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