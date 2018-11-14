Как омолодить свою кожу? Маска для лица «Минус 10 лет»

С возрастом кожа теряет коллаген и выглядит уже не такой, как в юности. Но, согласитесь, не все готовы вот так просто принять свои истинный возраст и радоваться морщинкам на коже. Женщины ухаживают за своим телом, чтобы еще долго оставаться красивыми и молодыми. Именно поэтому я предлагаю вам рецепт маски «Минус 10 лет». Эффект от ее использования практически моментальный!

Маска «Минус 10 лет» оказывает на кожу восхитительное тонизирующее действие, кроме того это своеобразный лифтинг дома. Применять масочку можно раз в 2 недели, для поддержания кожи в тонусе. А если кожа в ужасном состоянии, то нужно провести целый курс из 10 процедур. Повторяйте использование маски раз в 5-6 дней, этого будет достаточно для того чтобы кожа вновь стала упругой, а морщинки разгладились.

Рецепт маски

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