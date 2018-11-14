Киви нужно любить!

Киви содержит больше витамина С, чем апельсин или лимон, богат калием, кальцием, витамином Е, что полезно для страдающих повышенным артериальным давлением и заболеваниями сердца. При этом в киви всего 60 калорий на 100 граммов плода, что делает его ценным диетическим продуктом.

— В период эпидемии гриппа разомните плод киви, добавьте в пюре 1 чайную ложку меда и ешьте вечером перед сном.

— При ожогах и отморожениях протертый плод киви смешайте с 1 чайной ложкой оливкового масла, смазывайте больное место — быстро заживет.